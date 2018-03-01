 عاجل..المعتقل جلول يتحول إلى داعية ديني وفيسلوف خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿
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عاجل..المعتقل جلول يتحول إلى داعية ديني وفيسلوف خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..المعتقل جلول يتحول إلى داعية ديني وفيسلوف خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

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عاجل..المعتقل جلول يتحول إلى داعية ديني وفيسلوف خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 17:57 عاجل..المعتقل جلول يتحول إلى داعية ديني وفيسلوف خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
عاجل..المعتقل جلول يتحول إلى داعية ديني وفيسلوف خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن المعتقل محمد جلول الذي يعتبر من بين أبرز المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة ، فاجأ الحاضرين لأشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستنئاف بالبيضاء، أن المعتقل محمد جلول الذي يعتبر من بين أبرز المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة ، فاجأ الحاضرين لأشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الإثنين، بتحوله إلى داعية ديني وفيلسوف، خلال إجابته على الأسئلة الموجهة له من القاضي علي الطرشي.

وأوضح الموفد أن محمد جلول، خاطب القاضي علي الطرشي بطريقة فلسفية مثيرة، قائلا:" نتحدث سيدي الرئيس عن الإنسان وكل إنسان له ثقافة وكيان بل هو أساس وجوده ، سيدي الرئيس إن الريفيين لما خرجوا إلى الشارع لم يخرجوا من أجل التمرد، أو من أجل إنكار الدولة بل كانوا يريدون فقط حقهم العادل في الوطن..وفيما يتعلق بالثقافات والخصوصيات، فلا يحق لمكون في الوطن أن يقصي مكونا آخر أو أن يزدري ثقافته أو تاريخه، فالخطابات الرسمية تتغنى بالتعدد الثقافي"، مضيفا: "إن الاعتزاز بالخصوصية الثقافية والتاريخية للجهات هي أساس الوطنية الحقة، فالسيادة لا يمكن أن تكون قابلة للتجزيء ولا تعني سيادة الجزء على حساب الباقي، بل هي اتحاد الجميع."

وأكد الموفد أن محمد جلول، استعان كذلك خلال تصريحاته بالعديد من الأحاديث النبوية الشريفة، وأشار إلى مجموعة من النقاط التاريخية والثقافية التي حاول من خلالها "التفلسف" .

 

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المغرب شوف تيفي محكمة الاسئتناف البيضاء محمد جلول

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