عاجل وبالفيديو..أستاذ غتاصب طفل يعاني التوحد ضواحي فاس+تفاصيل جد صادمة ﻿

كشفت الحقوقية أسماء قبة، قبل قليل من يومه الإثنين، في مقطع فيديو مباشر على حسابها بالفيسبوك، عن تعرض طفل توحدي، يبلغ من العمر 8 سنوات من معلمه بمنطقة سبع روادي إقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس.

"شوف تيفي"

كشفت الحقوقية أسماء قبة، قبل قليل من يومه الإثنين، في مقطع فيديو مباشر على حسابها بالفيسبوك، عن تعرض طفل توحدي، يبلغ من العمر 8 سنوات من معلمه بمنطقة سبع روادي إقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس.

وأوضحت قبة أن مصالح الدرك الملكي ببنسودة، أوقفت المعلم، أول أمس السبت، الذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وستتم إحالته على النيابة العامة يوم غد الثلاثاء.

وطالبت الحقوقية المذكورة في تفاعلها مع هذا الفعل الإجرامي، القضاء باعتماد الإخصاء الكيميائي وإنهاء رجولة المغتصبين ، بسبب ارتفاع أعداد ضحايا الاغتصاب.

وعلاقة بالموضوع، كشف شاب حقوقي حضر إلى جانب قبة في الفيديو، أن الضحية يبلغ من العمر 8 سنوات والمشتبه به هو رجل تعليم وهو أمر جد صادم، مشيرا إلى أن ساكنة منطقة سبع روادي تقدمت بشكايات ضد هذا المعلم.