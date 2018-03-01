 شارجور يضع حدا لحياة شاب بأولاد اسبيطة ﻿
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شارجور يضع حدا لحياة شاب بأولاد اسبيطة

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 17:29 شارجور يضع حدا لحياة شاب بأولاد اسبيطة | حوادث و حقوق
شارجور يضع حدا لحياة شاب بأولاد اسبيطة
عرفت ساكنة دوار أولاد اسبيطة بمنطقة بولقنادل صباح اليوم الإثنين 2 أبريل حادثة أليمة ذهب ضحيتها شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الملقب بولد الريال (21 سنة) حيث لقي مصرعه داخل منزل الأسرة الذي هو عبارة عن

شوف تيفي

عرفت ساكنة دوار أولاد اسبيطة بمنطقة بولقنادل صباح اليوم الإثنين 2 أبريل حادثة أليمة ذهب ضحيتها شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الملقب بولد الريال (21 سنة) حيث لقي مصرعه داخل منزل الأسرة الذي هو عبارة عن بيت قصديري بسبب شاحن الهاتف الذي تركه مرتبطا بالتيار الكهربائي مما أدى إلى نشوب حريق نتج عنه انفجار قنينة غاز ليلقى الشاب حتفه احتراقا و اختناقا .

هذا وخلف حادث الوفاة صدمة قوية بين أفراد أسرته و أصدقائه وساكنة دوار أولاد اسبيطة .

و فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث الذي ينضاف لحوادث مماثلة راح ضحيتها أبرياء بسبب " شارجور ".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي شارجور أولاد اسبيطة حادث الوفاة

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