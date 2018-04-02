انفــراد..ها باش مات أخ الفنان عبد الرحيم الصويري ساعات بعد زفاف ابنته بمدينة الدارالبيضاء ﻿

انقلبت الفرحة إلى حزن في بيت الفنان المغربي عبد الرحيم الصويري، بعد وفاة شقيقه عبد المجبد الصويري صباح يومه الإثنين ساعات بعد احتفاله بليلة عمر ابنته ليلة الأحد بأحد الفنادق الكبرى بمدينة

شــــوف تيفي:

انقلبت الفرحة إلى حزن في بيت الفنان المغربي عبد الرحيم الصويري، بعد وفاة شقيقه عبد المجبد الصويري صباح يومه الإثنين ساعات بعد احتفاله بليلة عمر ابنته ليلة الأحد بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الدارالبيضاء.

و كشفت مصادر مقربة من الصويري أن سبب وفاة "عبد المجبد الصويري" جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أصابته اليوم الإثنين بمدينة الدارالبيضاء.

وتوفي الراحل مباشرة بعد ساعات على حفل زفاف ابنته يومه الإثنين، في ليلة حضرها ثلة من الفنانين المغاربة من بينهم أسماء لمنور/مول البندير/حاتم عمور/خالد بناني و أسماء فنية أخرى.

و بهذه المناسبة تتقدم شوف تيفي" بأحر التعازي للفنان المغربي عبد الرحيم الصويري.