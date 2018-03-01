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يا ربي السلامة..اغتصاب تلميذ قاصر ضواحي الجديدة واللي مشاو فيها شاب ومقدم وسائق طاكسي

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 16:54 يا ربي السلامة..اغتصاب تلميذ قاصر ضواحي الجديدة واللي مشاو فيها شاب ومقدم وسائق طاكسي | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..اغتصاب تلميذ قاصر ضواحي الجديدة واللي مشاو فيها شاب ومقدم وسائق طاكسي
اهتز دوار أولاد عمران بسيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، حيث تعرض تلميذ طفل يبلغ من العمر 12 سنة للاغتصاب.

"شوف تيفي"

 اهتز دوار أولاد عمران بسيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة، نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، حيث تعرض تلميذ طفل يبلغ من العمر 12 سنة للاغتصاب.

وحسب مصادر محلية فإن عناصر الدرك الملكي بسرية أولاد عمران بسيدي بنور، أحالت عشية أمس الأحد، شابا يبلغ من العمر 24 سنة تورط في اغتصاب التلميذ "ق.ع"، وأحالت عون سلطة، وسائق سيارة أجرة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، عقب متابعتهم بتهم ثقيلة من بينها هتك عرض القاصر والتستر على جريمة الاغتصاب ومحاولة إخفاء معالم الجريمة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تمت متابعة المتورط الرئيسي في حالة اعتقال وتم إيداعه بسجن سيدي موسى بينما تم الإفراج عن عون السلطة وسائق سيارة الأجرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب المتورط الرئيسي عون سلطة محكمة الاستئناف الجديدة

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