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خاص: ها علاش الناصيري دار أغلبية أسهم الشركة الجديدة في إسم جمعية الوداد

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 16:35 خاص: ها علاش الناصيري دار أغلبية أسهم الشركة الجديدة في إسم جمعية الوداد | سبور
خاص: ها علاش الناصيري دار أغلبية أسهم الشركة الجديدة في إسم جمعية الوداد
كشف مصدر خاص لـ''شوف تيفي'' أن سبب منح الناصيري لغالبية الأسهم لجمعية الوداد في الشركة التي أنشأها لتسيير الفريق الأحمر، يعود لكونه يريد إعفاء المساهمين الأربعة من رسوم التسجيل.

شـــوف تيفي:

كشف مصدر خاص لـ"شوف تيفي" أن سبب منح الناصيري لغالبية الأسهم لجمعية الوداد في الشركة التي أنشأها لتسيير الفريق الأحمر، يعود لكونه يريد إعفاء المساهمين الأربعة من رسوم التسجيل.

وقال المصدر ذاته، أن رأسمال الشركة الذي ضمنه الناصيري يصل لمليار سنتيم، سيتكلق نادي الوداد بتسديد حصة الأسد من رسوم التسجيل فيما يضيف مصدرنا سيسدد المساهمون مبلغ لا يتجاوز مائة درهم.

ووفق المصدر نفسه، فإن الناصيري بإمكانه في أي وقت تحويل أسهم الجمعية لفائدة الشركة بالمجان.

وكانت "شوف تيفي" سباقة لنشر وثيقة تتبث تأسيس الناصيري لشركة لتسيير الوداد

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب الوداد تأسيس الناصري جمعية .

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