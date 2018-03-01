عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بالاستماع لـ ''محمد جلول'' ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه، يستمع في هذه اللحظات من يومه الإثنين، خلال أشغال الجلسة للمعتقل ''محمد جلول''.

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه، يستمع في هذه اللحظات من يومه الإثنين، خلال أشغال الجلسة للمعتقل ''محمد جلول''.

وأوضح الموفد أن المعتقل جلول، صرح خلال الاستماع له على أنه غادر السجن وبعد 40 يوما، وجد نفسه من بين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة.

وأشار الموفد إلى أن جلول، تساءل خلال الاستماع له عن الأسباب الكامنة وراء تحول الاتهامات الموجهة إليه من جنح إلى جنايات التآمر والتحريض.

وأكد موفد ''شوف تيفي'' أن القاضي علي الطرشي، استفسر المعتقل محمد جلول عن علاقته بالمدعو ''فريد بلحسن''، ليؤكد جلول معرفته به، قائلا: '' أنا أعرفه ولكن لماذا تسألوني عنه وما علاقة السؤال بالتهم المنسوبة إلي''، ليرد القاضي بالتأكيد على أن ''فريد بلحسن'' ينتمي لحركة ''18 شتنبر'' التي تدعو للانفصال وكان من بين مستقبلي ''جلول'' خلال مغادرته السجن قبل أحداث الحسيمة.