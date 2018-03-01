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عــاجل: تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 15:57 عــاجل: تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة | بوليتيك
عــاجل: تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة المتابعين على خلفية أحداث جرادة
قررت المحكمة الإبتدائية بوجدة، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة، المتابعين على خلفية أحداث جرادة، إلى تاسع أبريل الجاري.

شـــوف تيفي:

قررت المحكمة الإبتدائية بوجدة، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف المتهمين السبعة، المتابعين على خلفية أحداث جرادة، إلى تاسع أبريل الجاري.

ويتابع الأظناء، على الخصوص، من أجل إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد.

كما يتابع الأظناء بتخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة، والإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد.

 

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