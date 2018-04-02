سكوب بالوثيقة: قبل حسم جامعة لقجــع..الناصيري ينشأ شركة لتسيير الوداد في سرية تامة ﻿

في سرية تامة،أنشأ سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي، شركة لتسيير الفريق الأحمر مباشرة بعد نهاية الجمع العام للفريق.

شــــوف تيفي:

في سرية تامة،أنشأ سعيد الناصيري رئيس الوداد الرياضي، شركة لتسيير الفريق الأحمر مباشرة بعد نهاية الجمع العام للفريق.

وحصلت "شوف تيفي" على وثيقة تتبث أن الناصيري قام بكل الإجراءات بما فيها توزيع أسهم الشركة.

وكشف مصدرنا أن لائحة المساهمين تتكون من سعيد الناصيري والكاتب العام أنور الزين والموثق صلاح الشنكيطي وعضو المكتب فكري، بنسبة خمسة وعشرون في المائة لكل واحد منهم.

والغريب في إنشاء الشركة حسب الوثيقة نفسها، أن الناصيري أسسها يوم 19 مارس، وعرض المصادقة على تأسيسها يوم 21 في الجمع العام مما يطرح أكثر من علامة استفهام.

ومن المنتظر أن يثير إنشاء الناصيري لشركة خاصة بتسيير الوداد جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية بحكم أن الوزارة الوصية والجامعة لم يحسمان بعد في هذا الموضوع