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ارتفاع النتيجة الصافية لمجموعة القرض الفلاحي ب9 في المائة لتبلغ 575 مليون درهم

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 14:29 ارتفاع النتيجة الصافية لمجموعة القرض الفلاحي ب9 في المائة لتبلغ 575 مليون درهم | اقتصاد
ارتفاع النتيجة الصافية لمجموعة القرض الفلاحي ب9 في المائة لتبلغ 575 مليون درهم
سجلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة سنة 2017 مقارنة مع السنة الماضية لتستقر عند 575 مليون درهم، وذلك وفق معطيات للبنك نشرت اليوم الاثنين.

شـــوف تيفي:

 

سجلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة سنة 2017 مقارنة مع السنة الماضية لتستقر عند 575 مليون درهم، وذلك وفق معطيات للبنك نشرت اليوم الاثنين.

وبلغت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة 592 مليون درهم، ما يمثل تطورا ب9 في المائة،فيما وصلت النتيجة البنكية الصافية إلى 3.9 مليار درهم، بارتفاع ب 6 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وتعد النتيجة البنكية الصافية ثمرة تحسن في هامش الفائدة الذي ارتفع ب13 في المائة وفي هامش العمولة الذي ارتفع ب12 في المائة، بفضل توسيع قاعدة الزبائن.

وفي عام 2017، ارتفع حجم القروض الموزعة على الزبائن بنسبة 5 في المئة ليصل إلى 74 مليار درهم، وهو ما يعكس تعزيز حضور المجموعة في المشهد الاقتصادي القروي.

وانخفضت الودائع لأجل بنسبة 12 في المئة لصالح النمو في الحسابات الجارية (+ 10 في المئة) وحسابات الادخار (+ 8 في المئة).

وقام البنك خلال هذه الفترة بجمع ما قيمته 77 مليار درهم من الادخار (زائد 3 في المائة).

 

 

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