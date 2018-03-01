هام لمستخدمي ''واتساب''.. ها كيفاش تغلقو حسابكم ديال الواتساب إلا تسرق ليكم التليفون ﻿

وجد العديد من مستخدمي تطبيق ''واتساب'' صعوبة في إعادة استخدام حسابهم بعد سرقة هواتفهم أو ضياعها، ما دفع بهم إلى البحث عن طريقة لحماية بياناتهم الشخصية وسريتها.

''شوف تيفي''

وجد العديد من مستخدمي تطبيق ''واتساب'' صعوبة في إعادة استخدام حسابهم بعد سرقة هواتفهم أو ضياعها، ما دفع بهم إلى البحث عن طريقة لحماية بياناتهم الشخصية وسريتها.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتينك'' فإن العديد من المستخدمين لا يعرفون طريقة إغلاق حسابهم على ''واتسآب''، لأن هذا الأخير يعتمد بصورة كبيرة على رقم هاتف المستخدم.

وأوضحت الوكالة بأن على الراغبين في إغلاق حسابهم الشخصي ''واتساب'' الاتصال بشركة الاتصالات التابع لها خط الهاتف، لإغلاق الرقم الشخصي، ثم التواصل مع إدارة ''واتسآب'' عبر البريد الإلكتروني [email protected]، لإبلاغهم بضرورة إغلاق الحساب، مع تمكينهم من شرح طريقة فقدان الهاتف أو سرقته بصورة مفصلة .