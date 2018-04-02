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بمساعدة الديستي: هذه هي الكمية الإجمالية للأقراص المهلوسة التي تم حجزها بميناء طنجة المتوسط+صور

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 13:23 بمساعدة الديستي: هذه هي الكمية الإجمالية للأقراص المهلوسة التي تم حجزها بميناء طنجة المتوسط+صور | مجتمع
بمساعدة الديستي: هذه هي الكمية الإجمالية للأقراص المهلوسة التي تم حجزها بميناء طنجة المتوسط+صور
علم لدى ولاية أمن طنجة أن الكمية الإجمالية للأقراص المهلوسة التي تم حجزها، صباح اليوم الاثنين بميناء طنجة المتوسط، بلغت ما مجموعه 241 ألف و319 قرصا من مخدر الإكستازي.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

علم لدى ولاية أمن طنجة أن الكمية الإجمالية للأقراص المهلوسة التي تم حجزها، صباح اليوم الاثنين بميناء طنجة المتوسط، بلغت ما مجموعه 241 ألف و319 قرصا من مخدر الإكستازي.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت، في بلاغ لها صباح اليوم، أن عناصر الشرطة بميناء طنجة المتوسط قامت باستغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو ما أسفر عن توقيف شخصين كانا على متن سيارة رباعية الدفع، وإجهاض عملية كبيرة لتهريب مخدر الإكستازي من أوروبا صوب المغرب.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية النوعية، التي مكنت من حجز كمية قياسية من هذا النوع من المخدرات المصنعة كيميائيا، تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الشبكات الإجرامية الدولية التي تنشط في مجال تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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المغرب شوف تيفي الأقراص المهلوسة سيارة رباعية الدفع

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