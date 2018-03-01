بعد فاس..بوليسي تعرض لاعتداء جسدي بواسطة غاز مسيل للدموع ببرشيد ﻿

وضعت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، مساء أمس الأحد فاتح أبريل الجاري، حدا لعصابة خطيرة حيث أوقفت ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات

شـــوف تيفي:



وضعت فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، مساء أمس الأحد فاتح أبريل الجاري، حدا لعصابة خطيرة حيث أوقفت ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب ما توصلت له "شوف تيفي"، عمد أحد المشتبه فيهم خلال التدخل الأمني لتفكيك هذه الشبكة الإجرامية، إلى تعريض عميد الشرطة لاعتداء جسدي بواسطة غاز مسيل للدموع، قبل أن يتم ضبطهم وتحيّيد الخطر الصادر عنهم.

وقد أوضحت إجراءات البحث، أن اثنين من المشتبه فيهم يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في الأقراص المهلوسة، كما أكدت أيضا ضلوع أفراد هذه الشبكة الإجرامية في اقتراف عدة عمليات سرقة بالعنف في كل من مدن برشيد وخريبكة وابن أحمد والدروة، وذلك تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال سيارة مكتراة تم تزييف لوحات ترقيمها.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز السيارة المستعملة في تنفيذ عمليات السرقة، وضبط مجموعة من السكاكين، فضلا عن منقولات متحصلة من عمليات السرقة، وهي عبارة عن ملابس نسائية وحقائب يدوية ووثائق هوية في اسم الغير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة الأشخاص المتورطين أو المشاركين في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.