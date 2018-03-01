انفــراد..هاشنو وقع للطبيب اللي حاول يغتاصب مريضة مزالة عروسة و دخل فيها عضوه الذكري فالمهبل ديالها وسط العيادة بخريبكة ﻿

في تطورات جديدة حول واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها عروس بمدينة خريبكة، علمت ''شوف تيفي''،يومه الإثنين من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية استدعت الطبيب و استمعت له في هذه الواقعة.

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها عروس بمدينة خريبكة، علمت "شوف تيفي"،يومه الإثنين من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية استدعت الطبيب و استمعت له في هذه الواقعة.

وكشفت مصادرنا،أن الطبيب،صرح لحظة الاستماع له،أن الشابة " ه.ش " التي تبلغ من العمر 22 سنة،تتوهم فقط نافيا أن يكون قد اغتصبها أثناء فحصه لها داخل عيادته.

و صرحت الزوجة في تصريح حصري لشوف تيفي،أنها تعرضت لاغتصاب داخل عيادة طبيب عام بمدينة خريبكة ،حيث تفأجات به يدخل عضوه الذكري في مهبلها بعدما طلب منها الاستلقاء على بطنها خلال الفحص