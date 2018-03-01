فضيحة تهز مراكش.. شاذ جنسي اغتصب شاب وصور فيديو كايوثق عملية الاغتصاب+ تفاصيل صادمة ﻿

قامت مصالح الدرك الملكي، بسرية أوريكة، ضواحي مراكش، مؤخرا، باعتقال شاب في عقده الثاني تورط في اغتصاب شاب وابتزازه بعد تصوير فيديو يوثق لعملية الشذوذ الجنسي.

"شوف تيفي"

قامت مصالح الدرك الملكي، بسرية أوريكة، ضواحي مراكش، مؤخرا، باعتقال شاب في عقده الثاني تورط في اغتصاب شاب وابتزازه بعد تصوير فيديو يوثق لعملية الشذوذ الجنسي.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، يومه الإثنين، فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 24 عاما، تم إيقافه عقب تقدم شاب يبلغ من العمر 21 سنة، بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، أفاد من خلالها بتعرضه للاغتصاب من طرف شاذ جنسي.

وأشارت المصادر ذاتها أن الشاب الضحية قال لمصالح الدرك الملكي خلال الاستماع له أن الشاذ الجنسي، اعترض سبيله واغتصبه ووثق العملية بواسطة هاتفه النقال، مشيرا إلى أن الشاذ استغل توفره على الفيديو الجنسي الفاضح، وابتزه ومارس عليه الجنس للعديد من المرات.