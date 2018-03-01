المغرب ضحية مؤامرة: رئيس فيفا لمسؤول أمريكي: ''جهزوا أنفسكم فمونديال 2026 سيكون من نصيبكم''+فيديو ﻿

فجر إعلامي مكسيكي فضيحة من العيار الثقيل، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن كشف المؤامرة التي تحاك ضد الملف المغربي الخاصة بمونديال 2026، حيث أكد على أن إينفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

''شوف تيفي''

فجر إعلامي مكسيكي فضيحة من العيار الثقيل، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن كشف المؤامرة التي تحاك ضد الملف المغربي الخاصة بمونديال 2026، حيث أكد على أن إينفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، قال لمسؤول أمريكي: ''جهزوا أنفسكم فمونديال 2026 سيكون من نصيبكم''.

وأوضح هذا الاعلامي المكسيكي خلال مشاركته في برنامج رياضي أن اجتماعا تم عقده في كولومبيا، دار فيه حوار بين رئيس فيفا ومسؤول أمريكي، تلقى من خلاله هذا الأخير وعدا من ''إينفانتينيو'' أن يكون تنظيم مونديال 2026 من نصيب الملف الثلاثي الأمريكي.

وأشار الإعلامي المكسيكي أن الإشكال الوحيد الذي يواجه الملف الأمريكي الثلاثي، هو إعلان العديد من الدول الإفريقية والأوروبية واللاتينية تصويتها لصالح الملف المغربي في 13 يونيو المقبل.

وأكدت صحافية مكسيكية قدمت عرضا مفصلا عن الملفين المغربي والأمريكي الثلاثي أن الملف الفائز خلال التصويت عليه الحصول على 104 من الأعضاء في ''فيفا''، وأشارت إلى أن العديد من الاتحادات الأمريكية قد تصوت لصالح الملف الأمريكي من أجل إظهار حسن النية بعد التحقيقات الأخيرة للمكتب الفيديرالي الأمريكي ''fbi '' .

تجدر الإشارة إلى أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعث رسالة استنكارية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر فيها عن استيائه الشديد من قرار الاتحاد إيفاد لجنة ستكون مهمتها ''التنقيط'' وهو يمنح لـ ''فيفا'' صلاحية إبعاد الملف المغربي قبل التصويت في 13 يونيو المقبل.



الفيديو مترجم من طرف موقع "المرصد برو"