 المغرب ضحية مؤامرة: رئيس فيفا لمسؤول أمريكي: ''جهزوا أنفسكم فمونديال 2026 سيكون من نصيبكم''+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة تهز مراكش.. شاذ جنسي اغتصب شاب وصور فيديو كايوثق عملية الاغتصاب+ تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز مراكش.. شاذ جنسي اغتصب شاب وصور فيديو كايوثق عملية الاغتصاب+ تفاصيل صادمة

شاهد بالفيديو أغرب هدف لهذا الموسم في الدقيقة 94 بالدوري الإنجليزي الدرجة الخامسة | بووز

شاهد بالفيديو أغرب هدف لهذا الموسم في الدقيقة 94 بالدوري الإنجليزي الدرجة الخامسة

الملك محمد السادس : المغرب بادر إلى اتخاذ تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية إيمانا منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية | بوليتيك

الملك محمد السادس : ''المغرب بادر إلى اتخاذ تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية إيمانا منه بالأهمية

بالفيديو.. ممثلة مشهورة : سحرو لي دكشي علاش مابقيتش خدامة وماولدتش | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ممثلة مشهورة : ''سحرو لي دكشي علاش مابقيتش خدامة وماولدتش''

الــوزير يتيـم : الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي للتوصل إلى اتفاق متوازن يتضمن مكتسبات للطبقة الشغيلة | بوليتيك

الــوزير يتيـم : الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي للتوصل إلى اتفاق متوازن يتضمن مكتسبات للطبقة

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب | حوادث و حقوق

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية | بوليتيك

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة

تبدال السوايع راحة..

المغرب ضحية مؤامرة: رئيس فيفا لمسؤول أمريكي: ''جهزوا أنفسكم فمونديال 2026 سيكون من نصيبكم''+فيديو

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 10:56 المغرب ضحية مؤامرة: رئيس فيفا لمسؤول أمريكي: جهزوا أنفسكم فمونديال 2026 سيكون من نصيبكم+فيديو | سبور
المغرب ضحية مؤامرة: رئيس فيفا لمسؤول أمريكي: ''جهزوا أنفسكم فمونديال 2026 سيكون من نصيبكم''+فيديو
فجر إعلامي مكسيكي فضيحة من العيار الثقيل، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن كشف المؤامرة التي تحاك ضد الملف المغربي الخاصة بمونديال 2026، حيث أكد على أن إينفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

''شوف تيفي''

 

فجر إعلامي مكسيكي فضيحة من العيار الثقيل، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن كشف المؤامرة التي تحاك ضد الملف المغربي الخاصة بمونديال 2026، حيث أكد على أن إينفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''، قال لمسؤول أمريكي: ''جهزوا أنفسكم فمونديال 2026 سيكون من نصيبكم''.

وأوضح هذا الاعلامي المكسيكي خلال مشاركته في برنامج رياضي أن اجتماعا تم عقده في كولومبيا، دار فيه حوار بين رئيس فيفا ومسؤول أمريكي، تلقى من خلاله هذا الأخير وعدا من ''إينفانتينيو'' أن يكون تنظيم مونديال 2026 من نصيب الملف الثلاثي الأمريكي.

وأشار الإعلامي المكسيكي أن الإشكال الوحيد الذي يواجه الملف الأمريكي الثلاثي، هو إعلان العديد من الدول الإفريقية والأوروبية واللاتينية تصويتها لصالح الملف المغربي في 13 يونيو المقبل.

وأكدت صحافية مكسيكية قدمت عرضا مفصلا عن الملفين المغربي والأمريكي الثلاثي أن الملف الفائز خلال التصويت عليه الحصول على 104 من الأعضاء في ''فيفا''، وأشارت إلى أن العديد من الاتحادات الأمريكية قد تصوت لصالح الملف الأمريكي من أجل إظهار حسن النية بعد التحقيقات الأخيرة للمكتب الفيديرالي الأمريكي ''fbi '' .

تجدر الإشارة إلى أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعث رسالة استنكارية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر فيها عن استيائه الشديد من قرار الاتحاد إيفاد لجنة ستكون مهمتها ''التنقيط'' وهو يمنح لـ ''فيفا'' صلاحية إبعاد الملف المغربي قبل التصويت في 13 يونيو المقبل.

 


الفيديو مترجم من طرف موقع "المرصد برو" 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي برنامج رياضي رئيس فيفا مونديالل المكسيكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سعيد حسبان يقدم استقالته ويغادر رئاسة الرجاء | سبور

سعيد حسبان يقدم استقالته ويغادر رئاسة الرجاء

نجم رجاوي يغيب عن مباراة الديربي البيضاوي | سبور

نجم رجاوي يغيب عن مباراة ''الديربي'' البيضاوي

أشرف حكيمي في قائمة الريال لمواجهة جوفنتوس الإيطالي | سبور

أشرف حكيمي في قائمة الريال لمواجهة جوفنتوس الإيطالي

بايرن ميونيخ يرغب في ضم جيمس رودريجيز بشكل دائم | سبور

بايرن ميونيخ يرغب في ضم جيمس رودريجيز بشكل دائم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من سمارة لبركان..هذه هي الفائزة بنصف الماراطون الدولي | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

من سمارة لبركان..هذه هي الفائزة بنصف الماراطون الدولي

بالفيديو..شاهد سير أشغال القلب النابض للشبكة السككية الوطنية بمدينة الدارالبيضاء | قنوات أخرى

بالفيديو..شاهد سير أشغال القلب النابض للشبكة السككية الوطنية بمدينة الدارالبيضاء

جماهير المغرب الفاسي تُـحمل مسؤولية أزمة الفريق للرئيس وهذه رسائلهم المثيرة من مدينة فاس | خارج البلاطو

جماهير المغرب الفاسي تُـحمل مسؤولية أزمة الفريق للرئيس وهذه رسائلهم المثيرة من مدينة فاس

على خلفية استفزازات البوليساريو بالصحراء المغربية..سولنا المغاربة إيلا ناضت الحرب واش تمشيو تحاربو؟ | نسولو الناس

على خلفية استفزازات البوليساريو بالصحراء المغربية..سولنا المغاربة إيلا ناضت الحرب واش تمشيو تحاربو؟

﻿

آخر المستجدات

فضيحة تهز مراكش.. شاذ جنسي اغتصب شاب وصور فيديو كايوثق عملية الاغتصاب+ تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

فضيحة تهز مراكش.. شاذ جنسي اغتصب شاب وصور فيديو كايوثق عملية الاغتصاب+ تفاصيل صادمة

شاهد بالفيديو أغرب هدف لهذا الموسم في الدقيقة 94 بالدوري الإنجليزي الدرجة الخامسة | بووز

شاهد بالفيديو أغرب هدف لهذا الموسم في الدقيقة 94 بالدوري الإنجليزي الدرجة الخامسة

الملك محمد السادس : المغرب بادر إلى اتخاذ تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية إيمانا منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية | بوليتيك

الملك محمد السادس : ''المغرب بادر إلى اتخاذ تدابير مؤسسية وتشريعية وعملية إيمانا منه بالأهمية

بالفيديو.. ممثلة مشهورة : سحرو لي دكشي علاش مابقيتش خدامة وماولدتش | ثقافة و فنون

بالفيديو.. ممثلة مشهورة : ''سحرو لي دكشي علاش مابقيتش خدامة وماولدتش''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.