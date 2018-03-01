أشرف حكيمي في قائمة الريال لمواجهة جوفنتوس الإيطالي ﻿

أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة جوفنتوس الإيطالي، يوم غد، الثلاثاء، بمدينة ''تورينو'' الإيطالية، فى ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

"شوف سبور"

أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة جوفنتوس الإيطالي، يوم غد، الثلاثاء، بمدينة "تورينو" الإيطالية، فى ذهاب الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعرفت لائحة الفريق الملكي لمواجهة جوفنتوس الإيطالي، تواجد لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي .



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس – كاسيا – لوكا زيدان.

خط الدفاع: كارباخال – ناتشو – فاران – مارسيلو – أشرف حكيمي – راموس – باييخو – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: مودريتش – كروس – إيسكو – كاسيميرو – أسينسيو – كوفاسيتش – سيبايوس – يورينتي.

خط الهجوم: فاسكيز – كريستيانو رونالدو – بيل – بنزيما – مايورال.