الــوزير يتيـم : الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي للتوصل إلى اتفاق متوازن يتضمن مكتسبات للطبقة الشغيلة ﻿

أكد وزير الشغل والإدماج المهني،محمد يتيم، أول أمس السبت بالرباط، أن الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف التوصل إلى اتفاق اجتماعي متوازن

"شوف تيفي"

أكد وزير الشغل والإدماج المهني،محمد يتيم، أول أمس السبت بالرباط، أن الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف التوصل إلى اتفاق اجتماعي متوازن يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة.

وحسب بلاغ للوزارة، أبرز الوزير يتيم، خلال كلمة بمناسبة احتفال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالذكرى الـ 58 لتأسيسه، أن الحكومة جادة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وحريصة على أن تقوم المركزيات النقابية بواجبها على أكمل وجه، وأن تكون قوية ومضطلعة بدورها كاملا، معتبرا أن النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني تعد بمثابة وساطات حقيقية.

وسجل في ذات السياق أن من حق المناضلين النقابيين رفع مطالب وشعارات مناوئة للحكومة في نطاق من الاحترام المتبادل، ومن الواجب على الحكومة أن تنصت إليهم على أساس أن للنقابيين مسؤوليات يتعين عليهم الاضطلاع بها، مضيفا أنه يجب على النقابات رفع الشعارات التي تطالب بتحسين الأوضاع وإقرار الحقوق "وهذا بمثابة ضرورة وجودية لكل دولة ذات مؤسسات ".

وأشار الوزير إلى أن المركزيات النقابية لها رسالة أساسية وينبغي أن تملأ مساحتها كاملة، كما يتعين عليها أن "تدعم وتتصدر المطالب والاحتجاجات والشعارات لأنها شعارات مؤطرة ومسؤولة".

وأشاد بقيادات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب "الذين كانوا أول من كرس خط التعددية النقابية وجسد على المستوى النقابي التعادلية التي بشر بها الزعيم علال الفاسي"، مذكرا بأواصر الصداقة والأخوة التي تربطه بعدد من قيادات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.





