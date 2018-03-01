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مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 10:24 مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية | بوليتيك
مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية
أكد مسؤولون قضائيون أفارقة، مساء أمس الأحد بمراكش، عشية مشاركتهم في مؤتمر دولي حول العدالة (2 -4 أبريل الجاري)، أن الإصلاحات القضائية التي قام بها المغرب لضمان استقلالية منظومة العدالة تشكل مصدر

"شوف تيفي"

 

أكد مسؤولون قضائيون أفارقة، مساء أمس الأحد بمراكش، عشية مشاركتهم في مؤتمر دولي حول العدالة (2 -4 أبريل الجاري)، أن الإصلاحات القضائية التي قام بها المغرب لضمان استقلالية منظومة العدالة تشكل مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية.

وعبر النواب العامون لكل من الكاميرون وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والغابون والسنغال، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب مباحثات أجروها مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في المجال القضائي من أجل تطوير النظام القضائي ببلدانهم، وأجمعوا على الإشادة بنقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، مبرزين أن هذا الإصلاح يشكل "تقدما حقيقيا " في الميدان القانوني بالمغرب.

من جهة أخرى، نوه النواب العامون بهذه البلدان الإفريقية بالاختيار الصائب لموضوع مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة (استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة)، وشكلت مباحثات محمد عبد النباوي مع المسؤولين القضائيين الأفارقة فرصة للتعريف بسير النظام القضائي المغربي وكذا بمختلف الإصلاحات التي قامت بها المملكة في هذا المجال.

كما تمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة في مجال استقلالية السلطة القضائية وتقاسم الممارسات الفضلى في ما يرتبط باستقلال النيابة العامة.

يذكر أن محمد عبد النباوي التقى كلا من النائب العام للكاميرون لوك ندجودو، والنائب العام للتشاد محمات عبد الرحمان، والنائب العام لإفريقيا الوسطى إريك ديديي طامبو ، والنائبة العامة بمحكمة النقض بالغابون ماري مبانزا باني، والنائب العام بالمحكمة العليا بالسنغال شيخ أحمد تيديان كوليبالي.

ويعرف هذا المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية الملك محمد السادس وفي إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، حضور مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من عدد من الدول.

وقد وضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، سينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير؛ وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها؛ وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.



 

‫شوف تيفي

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