بايرن ميونيخ يرغب في ضم جيمس رودريجيز بشكل دائم ﻿

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني رغبته في شراء عقد لاعب وسط ريال مدريد جيمس رودريجيز الذي يلعب حالياً بقميص البايرن على سبيل الإعارة من الريال.

"شوف سبور"

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني رغبته في شراء عقد لاعب وسط ريال مدريد جيمس رودريجيز الذي يلعب حالياً بقميص البايرن على سبيل الإعارة من الريال.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية ، يوم أمس الأحد ، أن بايرن ميونيخ أبلغ مسؤولي فريق ريال مدريد أنه سيدفع مبلغ 42 مليون يورو لإبقاء جيمس بشكل دائم في أليانز آرينا.

وانضم نجم المنتخب الكولومبي جيمس إلى عمالقة البوندسليغا بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة عامين مقابل 13 مليون يورو في الصيف الماضي ، ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع 11 هدفاً في 28 مباراة مع البايرن.