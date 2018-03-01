 بايرن ميونيخ يرغب في ضم جيمس رودريجيز بشكل دائم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب | حوادث و حقوق

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية | بوليتيك

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة

تصعيــد خطير.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد موعد الحرب المدمرة | دولي

تصعيــد خطير.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد موعد ''الحرب المدمرة''

عاجل.. اعتقال رئيس جماعة من البام بشفشاون والقضية فيها 300 مليون | مجتمع

عاجل.. اعتقال رئيس جماعة من البام بشفشاون والقضية فيها 300 مليون

فيديو صادم يثير غضب المغاربة..شوفو 4 شبان شدو جوج بنات في الخلاء وتحرشو بيهم جنسيا وصاحبهم كيصور | مجتمع

فيديو صادم يثير غضب المغاربة..شوفو 4 شبان شدو جوج بنات في الخلاء وتحرشو بيهم جنسيا وصاحبهم كيصور

يار بي السلامة..انتحار مدير شنقا بتاوريرت | مجتمع

يار بي السلامة..انتحار مدير شنقا بتاوريرت

إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب | مجتمع

إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب

تبدال السوايع راحة..

بايرن ميونيخ يرغب في ضم جيمس رودريجيز بشكل دائم

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 10:07 بايرن ميونيخ يرغب في ضم جيمس رودريجيز بشكل دائم | سبور
بايرن ميونيخ يرغب في ضم جيمس رودريجيز بشكل دائم
أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني رغبته في شراء عقد لاعب وسط ريال مدريد جيمس رودريجيز الذي يلعب حالياً بقميص البايرن على سبيل الإعارة من الريال.

"شوف سبور"

 

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني رغبته في شراء عقد لاعب وسط ريال مدريد جيمس رودريجيز الذي يلعب حالياً بقميص البايرن على سبيل الإعارة من الريال.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية ، يوم أمس الأحد ، أن بايرن ميونيخ أبلغ مسؤولي فريق ريال مدريد أنه سيدفع مبلغ 42 مليون يورو لإبقاء جيمس بشكل دائم في أليانز آرينا.

وانضم نجم المنتخب الكولومبي جيمس إلى عمالقة البوندسليغا بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة عامين مقابل 13 مليون يورو في الصيف الماضي ، ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع 11 هدفاً في 28 مباراة مع البايرن.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

جيمس رودريجيز بايرن ميونيخ شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو يفضح تصرفا غير أخلاقيا من اللاعب ياجور ! | سبور

فيديو يفضح تصرفا غير أخلاقيا من اللاعب ياجور !

زوجة ميسي تنشر صورة جديدة لـالعائلة السعيدة | سبور

زوجة ميسي تنشر صورة جديدة لـ''العائلة السعيدة''

صورة : طفل إنجليزى يقلد محمد صلاح | سبور

صورة : طفل إنجليزى يقلد محمد صلاح

روسيا ترد بقوة على الدول التي تتجه لإلغاء مشاركتها في مونديال 2018 | سبور

روسيا ترد بقوة على الدول التي تتجه لإلغاء مشاركتها في مونديال 2018

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جماهير المغرب الفاسي تُـحمل مسؤولية أزمة الفريق للرئيس وهذه رسائلهم المثيرة من مدينة فاس | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

جماهير المغرب الفاسي تُـحمل مسؤولية أزمة الفريق للرئيس وهذه رسائلهم المثيرة من مدينة فاس

على خلفية استفزازات البوليساريو بالصحراء المغربية..سولنا المغاربة إيلا ناضت الحرب واش تمشيو تحاربو؟ | نسولو الناس

على خلفية استفزازات البوليساريو بالصحراء المغربية..سولنا المغاربة إيلا ناضت الحرب واش تمشيو تحاربو؟

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها | بــووز

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها

بلماعشي لشوف تيفي..فوزنا على الرجاء كان مستحق | بــووز

بلماعشي لشوف تيفي..فوزنا على الرجاء كان مستحق

﻿

آخر المستجدات

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية | بوليتيك

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.