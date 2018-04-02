''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش ﻿

في إطار فعاليات مؤتمر مراكش الدولي الأول للعدالة، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، أيام 2 و3 و4 أبريل 2018 بقصر المؤتمرات بمراكش، أجرى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مساء

''شوف تيفي''

في إطار فعاليات مؤتمر مراكش الدولي الأول للعدالة، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، أيام 2 و3 و4 أبريل 2018 بقصر المؤتمرات بمراكش، أجرى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مساء أمس الأحد فاتح أبريل 2018، مباحثات ولقاءات ثنائية مع رؤساء النيابات العامة بكل من الكامرون، التشاد، إفريقيا الوسطى، الغابون، بوركينافاصو، السنغال.

وشملت المباحثات مع رؤساء النيابات العامة بالدول الصديقة، سبل تعزيز التعاون مع هذه البلدان في مجال استقلال السلطة القضائية، والاستئناس بالممارسات الفضلى في مجال استقلال النيابة العامة، قصد تبادل الرؤى والخبرات، و استقبل رئيس النيابة العامة كل من النائب العام للكامرون Luc ndjodo، كما استقبل أيضا النائب العام للتشاد محمد عبد الرحمن.

وفي السياق ذاته أجرى مباحثات مع النائب العام لإفريقيا الوسطى ERIC DIDIER TAMBO، والنائبة العامة لدولة الغابون، تم النائب العام لجمهورية بوركينافاصو. والتقى رئيس النيابة أيضا، بالنائب العام للسنغال CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY.

هــذا وتنطلق أشغال مؤتمر مراكش الدولي الأولى للعدالة اليوم الاثنين، احتفاء بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة.

ويناقش المؤتمر موضوع ''استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة'' بحضور مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين لعدد من الدول الصديقة.