 ''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب | حوادث و حقوق

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية | بوليتيك

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة

تصعيــد خطير.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد موعد الحرب المدمرة | دولي

تصعيــد خطير.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد موعد ''الحرب المدمرة''

عاجل.. اعتقال رئيس جماعة من البام بشفشاون والقضية فيها 300 مليون | مجتمع

عاجل.. اعتقال رئيس جماعة من البام بشفشاون والقضية فيها 300 مليون

فيديو صادم يثير غضب المغاربة..شوفو 4 شبان شدو جوج بنات في الخلاء وتحرشو بيهم جنسيا وصاحبهم كيصور | مجتمع

فيديو صادم يثير غضب المغاربة..شوفو 4 شبان شدو جوج بنات في الخلاء وتحرشو بيهم جنسيا وصاحبهم كيصور

يار بي السلامة..انتحار مدير شنقا بتاوريرت | مجتمع

يار بي السلامة..انتحار مدير شنقا بتاوريرت

إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب | مجتمع

إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب

تبدال السوايع راحة..

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 09:26 محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش | بوليتيك
''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش
في إطار فعاليات مؤتمر مراكش الدولي الأول للعدالة، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، أيام 2 و3 و4 أبريل 2018 بقصر المؤتمرات بمراكش، أجرى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مساء

''شوف تيفي''

 

في إطار فعاليات مؤتمر مراكش الدولي الأول للعدالة، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، أيام 2 و3 و4 أبريل 2018 بقصر المؤتمرات بمراكش، أجرى محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مساء أمس الأحد فاتح أبريل 2018، مباحثات ولقاءات ثنائية مع رؤساء النيابات العامة بكل من الكامرون، التشاد، إفريقيا الوسطى، الغابون، بوركينافاصو، السنغال.

وشملت المباحثات مع رؤساء النيابات العامة بالدول الصديقة، سبل تعزيز التعاون مع هذه البلدان في مجال استقلال السلطة القضائية، والاستئناس بالممارسات الفضلى في مجال استقلال النيابة العامة، قصد تبادل الرؤى والخبرات، و استقبل رئيس النيابة العامة كل من النائب العام للكامرون Luc ndjodo، كما استقبل أيضا النائب العام للتشاد محمد عبد الرحمن.

وفي السياق ذاته أجرى مباحثات مع النائب العام لإفريقيا الوسطى ERIC DIDIER TAMBO، والنائبة العامة لدولة الغابون، تم النائب العام لجمهورية بوركينافاصو. والتقى رئيس النيابة أيضا، بالنائب العام للسنغال CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY.

هــذا وتنطلق أشغال مؤتمر مراكش الدولي الأولى للعدالة اليوم الاثنين، احتفاء بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة.

ويناقش المؤتمر موضوع ''استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة'' بحضور مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين لعدد من الدول الصديقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الاثنين العدالة القضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية | بوليتيك

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية

خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من حرب بسبب البوليساريو | بوليتيك

خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من ''حرب'' بسبب البوليساريو

العثماني ...على الجميع أن يتعبأ للدفاع عن الصحراء المغربية | بوليتيك

العثماني ...على الجميع أن يتعبأ للدفاع عن الصحراء المغربية

تطورات قضية الصحراء المغربية تعجل بدعوة جميع أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لاجتماع استثنائـي | بوليتيك

تطورات قضية الصحراء المغربية تعجل بدعوة جميع أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لاجتماع استثنائـي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد سير أشغال القلب النابض للشبكة السككية الوطنية بمدينة الدارالبيضاء | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

بالفيديو..شاهد سير أشغال القلب النابض للشبكة السككية الوطنية بمدينة الدارالبيضاء

جماهير المغرب الفاسي تُـحمل مسؤولية أزمة الفريق للرئيس وهذه رسائلهم المثيرة من مدينة فاس | خارج البلاطو

جماهير المغرب الفاسي تُـحمل مسؤولية أزمة الفريق للرئيس وهذه رسائلهم المثيرة من مدينة فاس

على خلفية استفزازات البوليساريو بالصحراء المغربية..سولنا المغاربة إيلا ناضت الحرب واش تمشيو تحاربو؟ | نسولو الناس

على خلفية استفزازات البوليساريو بالصحراء المغربية..سولنا المغاربة إيلا ناضت الحرب واش تمشيو تحاربو؟

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها | بــووز

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها

﻿

آخر المستجدات

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

فيديو فاضح يشعل الفيسبوك.. شاب حصلوه كيمارس الجنس مع صاحبتو داخل السيارة في الشارع..وها كيفاش هرب

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية | بوليتيك

مسؤولون قضائيون أفارقة: الإصلاحات القضائية بالمغرب تعد مصدر إلهام بالنسبة للبلدان الإفريقية

محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في مؤتمر العدالة بمراكش | بوليتيك

''محمد عبد النباوي'' رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع عدد من رؤساء النيابات العامة المشاركة في

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة | مجتمع

صورة جديدة للملك محمد السادس تثير إعجاب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.