 زوجة ميسي تنشر صورة جديدة لـ''العائلة السعيدة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. اعتقال رئيس جماعة من البام بشفشاون والقضية فيها 300 مليون | مجتمع

عاجل.. اعتقال رئيس جماعة من البام بشفشاون والقضية فيها 300 مليون

فيديو صادم يثير غضب المغاربة..شوفو 4 شبان شدو جوج بنات في الخلاء وتحرشو بيهم جنسيا وصاحبهم كيصور | مجتمع

فيديو صادم يثير غضب المغاربة..شوفو 4 شبان شدو جوج بنات في الخلاء وتحرشو بيهم جنسيا وصاحبهم كيصور

يار بي السلامة..انتحار مدير شنقا بتاوريرت | مجتمع

يار بي السلامة..انتحار مدير شنقا بتاوريرت

إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب | مجتمع

إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب

بالفيديو.. من ساحة مارشال بالدارالبيضاء ثنائي ألعاب سرك يدهش المتفرجين | بووز

بالفيديو.. من ساحة مارشال بالدارالبيضاء ثنائي ألعاب سرك يدهش المتفرجين

خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من حرب بسبب البوليساريو | بوليتيك

خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من ''حرب'' بسبب البوليساريو

مثير وبالصورة.. بعد الكوبل صهيب وخديجة ..كوبل آخر صغير السن يعلن زواجه أمام صدمة رواد مواقع التواصل | مجتمع

مثير وبالصورة.. بعد الكوبل صهيب وخديجة ..كوبل آخر صغير السن يعلن زواجه أمام صدمة رواد مواقع التواصل

هادشي فات القياس.. ملكة ملكات جمال المغرب تتعرض للتحرش من أشخاص طلبوا منها صورا لها بلباس البحر مقابل الملايين وهذ هي التفاصيل | مجتمع

هادشي فات القياس.. ملكة ملكات جمال المغرب تتعرض للتحرش من أشخاص طلبوا منها صورا لها بلباس البحر

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش | ثقافة و فنون

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش

تبدال السوايع راحة..

زوجة ميسي تنشر صورة جديدة لـ''العائلة السعيدة''

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 08:36 زوجة ميسي تنشر صورة جديدة لـالعائلة السعيدة | سبور
زوجة ميسي تنشر صورة جديدة لـ''العائلة السعيدة''

''شوف سبور''

 

نشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة جديدة لطفلهما سيرو، على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، رفقة ابنها الأكبر تياغو 5 سنوات، وماثيو عامين، والطفل الثالث سيرو الذي تمت ولادته بتاريخ 10 مارس الماضي

وكان ميسي شارك كلاعب بديل في مباراة برشلونة أمام مضيفه إشبيلية في الجولة 30 من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ولعب دورا ذهبيا في تحويل خسارة الفريق بنتيجة (2-صفر) إلى التعادل.

وشارك ميسي في الدقيقة 58 بدلا من عثمان ديمبلي، وقلل سواريز الفارق في الدقيقة 88، ثم تعادل ميسي من تسديدة في الدقيقة 89.

ويأتي ظهور ميسي في لقاء إشبيلية بعد أن غاب عن وديتي الأرجنتين، استعدادا لكأس العالم 2018، بسبب الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة روما الإيطالي في ذهاب دور الـثمانية لدوري أبطال أوروبا، وسيكون الذهاب الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ليونيل ميسي أنتونيلا روكوزو شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صورة : طفل إنجليزى يقلد محمد صلاح | سبور

صورة : طفل إنجليزى يقلد محمد صلاح

روسيا ترد بقوة على الدول التي تتجه لإلغاء مشاركتها في مونديال 2018 | سبور

روسيا ترد بقوة على الدول التي تتجه لإلغاء مشاركتها في مونديال 2018

فرسان البوغاز يواصل تصدره للبطولة الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك آسفي | سبور

''فرسان البوغاز'' يواصل تصدره للبطولة الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك آسفي

رونالدو عيق على حكيمي وبغا يخرج ليه على مسارو الكروي | سبور

رونالدو عيق على حكيمي وبغا يخرج ليه على مسارو الكروي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها

بلماعشي لشوف تيفي..فوزنا على الرجاء كان مستحق | بــووز

بلماعشي لشوف تيفي..فوزنا على الرجاء كان مستحق

بالفيديو...شوفو أغرب كذبة فالمغرب | زووم

بالفيديو...شوفو أغرب كذبة فالمغرب

بالفيديو: طرائف مثيرة مع الحكم المغربي الوحيد الذي سيشارك في مونديال روسيا | بــووز

بالفيديو: طرائف مثيرة مع الحكم المغربي الوحيد الذي سيشارك في مونديال روسيا

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. اعتقال رئيس جماعة من البام بشفشاون والقضية فيها 300 مليون | مجتمع
منذ 6 دقائق

عاجل.. اعتقال رئيس جماعة من البام بشفشاون والقضية فيها 300 مليون

فيديو صادم يثير غضب المغاربة..شوفو 4 شبان شدو جوج بنات في الخلاء وتحرشو بيهم جنسيا وصاحبهم كيصور | مجتمع

فيديو صادم يثير غضب المغاربة..شوفو 4 شبان شدو جوج بنات في الخلاء وتحرشو بيهم جنسيا وصاحبهم كيصور

يار بي السلامة..انتحار مدير شنقا بتاوريرت | مجتمع

يار بي السلامة..انتحار مدير شنقا بتاوريرت

إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب | مجتمع

إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.