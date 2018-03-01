زوجة ميسي تنشر صورة جديدة لـ''العائلة السعيدة'' ﻿

''شوف سبور''

نشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة جديدة لطفلهما سيرو، على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، رفقة ابنها الأكبر تياغو 5 سنوات، وماثيو عامين، والطفل الثالث سيرو الذي تمت ولادته بتاريخ 10 مارس الماضي

وكان ميسي شارك كلاعب بديل في مباراة برشلونة أمام مضيفه إشبيلية في الجولة 30 من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ولعب دورا ذهبيا في تحويل خسارة الفريق بنتيجة (2-صفر) إلى التعادل.

وشارك ميسي في الدقيقة 58 بدلا من عثمان ديمبلي، وقلل سواريز الفارق في الدقيقة 88، ثم تعادل ميسي من تسديدة في الدقيقة 89.

ويأتي ظهور ميسي في لقاء إشبيلية بعد أن غاب عن وديتي الأرجنتين، استعدادا لكأس العالم 2018، بسبب الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة روما الإيطالي في ذهاب دور الـثمانية لدوري أبطال أوروبا، وسيكون الذهاب الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو.