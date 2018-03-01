 إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب ﻿
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إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 07:56 إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب | مجتمع
إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض عملية لتهريب كميات كبيرة من مخدر الاكستازي في اتجاه المغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث المعمقة المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز ما يناهز 200 ألف قرص من مخدر الاكستازي كانت مخبأة بشكل دقيق في العجلات المطاطية والكراسي الخلفية لسيارة رباعية الدفع كان على متنها شخصان، أحدهما يبلغ من العمر 40 سنة وسيدة تبلغ 30 سنة.

وأضاف البلاغ أن عناصر الأمن تواصل عمليات التفتيش وإجراءات البحث بغرض كشف جميع المحجوزات من هذا النوع من المخدرات، وتوقيف كافة المتورطين المحتملين في هذه القضية التي يرجح أن تكون لها امتدادات عابرة للحدود الوطنية خصوصا في أوروبا.

وأشار إلى أن عملية الحجز النوعية هذه، تندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا أقراص الهلوسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الاكستازي طنجة المخدرات المديرية العامة للأمن الوطني

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