 خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من ''حرب'' بسبب البوليساريو ﻿
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خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من حرب بسبب البوليساريو | بوليتيك

خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من ''حرب'' بسبب البوليساريو

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خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من ''حرب'' بسبب البوليساريو

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 01:17 خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من حرب بسبب البوليساريو | بوليتيك
خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من ''حرب'' بسبب البوليساريو
حذر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، في رسالة بعث بها اليوم الأحد الى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت

شــوف تيفي:و م ع

حذر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، في رسالة بعث بها اليوم الأحد الى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها ، ل ''البوليساريو'' ، من مخيمات تندوف في الجزائر ، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تشكل ''عملا مؤديا إلى الحرب''.

وحرص هلال على التأكيد في هذه الرسالة أن ''هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة،يقول هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية ، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية ''.

وفي واقع الأمر ،يضيف هلال، فإن ''انتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض ، تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرروة ، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، الى بيئة مواتية ومستقرة''.

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شــوف ايفي المغرب انتهاكات صحراء حرب عمر هلال

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