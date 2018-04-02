نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش ﻿

بشكل مفاجئ وجدت الفنانة أحلام نفسها طرفا في أزمة لم تسمع عنها من قبل، بعدما اتهمتها فتاة تونسية بأنها قامت بطردها من برنامج ''ذا_فويس''، بسبب وزنها الزائد.

شوف تيفي

بشكل مفاجئ وجدت الفنانة أحلام نفسها طرفا في أزمة لم تسمع عنها من قبل، بعدما اتهمتها فتاة تونسية بأنها قامت بطردها من برنامج ''ذا_فويس''، بسبب وزنها الزائد.

وظهرت الفتاة أميرة بلحاج في برنامج تواجد به الفنان التونسي شمس الدين باشامن خلال القناة التاسعة التونسية، حيث عبر عن غضبه من الفنانة أحلام بسبب تصرفها مع الفتاة، ويبدو أن ما حدث تسبب في غضب أحلام بشدة التي نشرت عدة تغريدات عبر حسابها على ''تويتر'' لتؤكد كذب ما ورد في الحلقة، وأنها سترد من خلال القضاء، كما أنها تثق في القضاء التونسي الذي سينصفها.

ونشرت أحلام صورة الفنان التونسي شمس الدين باشا، مشيرة إلى كونه سيحصل على الشهرة بعدما ذكرت اسمه، ولكن عليه أن يحصل على الشهرة من الحق وليس الباطل، وأقسمت ألا تتركه هو والقناة من أجل الحصول على حقها، مؤكدة أنها رفعت الدعوى القضائية بالفعل، كما أقسمت أنها لا تعرف الفتاة التي ظهرت وتحدثت عنها، مشيرة إلى كونها أكثر إنسانة تغربت وتركت بلدها وبالتالي لن تصد إنسانا يتغرب ويترك أهله.

أما ما يخص مظهر الفتاة وكونها سمينة، فقد علقت عليه أحلام بشكل ساخر قائلة ''إنك تدعي أنها سمينة المظهر ليه لا يكون أنا مارلين مونرو''، وطلبت منه ألا يقوم بحذف كلامها، إلا أنه حجبها من على حسابه وحذف تعليقاتها وهو ما وثقته أحلام.