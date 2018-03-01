روسيا ترد بقوة على الدول التي تتجه لإلغاء مشاركتها في مونديال 2018 ﻿

قالت ماريا زاخاروفا الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسي لبعض الدول الغربية من الحملة التي تشنها ضد روسيا ،هو عرقلة تنظيم نهائيات كأس العالم في كرة القدم

'' شوف سبور''

قالت ماريا زاخاروفا الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسي لبعض الدول الغربية من الحملة التي تشنها ضد روسيا ،هو عرقلة تنظيم نهائيات كأس العالم في كرة القدم ''روسيا 2018'' .

وأوضحت زاخاروفا، أن الهدف الرئيسي لهذه الدول الغربية يتجلى فقط في عرقلة كأس العالم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حلمهم يبقى بعيد المنال.

وتابعت قائلة :'' لدي انطباع بالفعل، بأن بعض الدول الأوروبية تعمل على عرقلة تنظيم نهائيات كأس العالم في روسيا، بكل الوسائل والطرق وأن كل الاهتمام في روسيا الآن منصب على تنظيم هذا العرس الكروي العالمي على أحسن وجه''.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، غير أن موسكو تنفي بشكل قاطع أي ضلوع لها في هذا الحادث .

وتدرس ست دول عدم مشاركة مسؤوليها في افتتاح أوخلال نهائيات كأس العالم أو مقاطعة البطولة وذلك على خلفية هذه القضية.