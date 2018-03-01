 روسيا ترد بقوة على الدول التي تتجه لإلغاء مشاركتها في مونديال 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من حرب بسبب البوليساريو | بوليتيك

خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من ''حرب'' بسبب البوليساريو

مثير وبالصورة.. بعد الكوبل صهيب وخديجة ..كوبل آخر صغير السن يعلن زواجه أمام صدمة رواد مواقع التواصل | مجتمع

مثير وبالصورة.. بعد الكوبل صهيب وخديجة ..كوبل آخر صغير السن يعلن زواجه أمام صدمة رواد مواقع التواصل

هادشي فات القياس.. ملكة ملكات جمال المغرب تتعرض للتحرش من أشخاص طلبوا منها صورا لها بلباس البحر مقابل الملايين وهذ هي التفاصيل | مجتمع

هادشي فات القياس.. ملكة ملكات جمال المغرب تتعرض للتحرش من أشخاص طلبوا منها صورا لها بلباس البحر

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش | ثقافة و فنون

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش

بالصورة..اختفاء طفلة في ظروف غامضة ضواحي القنيطرة بعدما جاوها ثلاث رسائل في التليفون | مجتمع

بالصورة..اختفاء طفلة في ظروف غامضة ضواحي القنيطرة بعدما جاوها ثلاث رسائل في التليفون

هــــادشي بــزاف.. زعيم كوريا الشمالية يحضر لزلزال نـووي...وهذه التفاصيل | دولي

هــــادشي بــزاف.. زعيم كوريا الشمالية يحضر لزلزال نـووي...وهذه التفاصيل

رائع وبالفيديو.. عمل بطولي لشاب مغربي أنقذ قطة من الغرق وها كيفاش | مجتمع

رائع وبالفيديو.. عمل بطولي لشاب مغربي أنقذ قطة من الغرق وها كيفاش

عاجل..على طريقة أفلام الأكشن..مهاجر من جنوب افريقيا تعرض للسرقة بطريقة متطورة وها أشنو وقع ليه فكازا | حوادث و حقوق

عاجل..على طريقة أفلام الأكشن..مهاجر من جنوب افريقيا تعرض للسرقة بطريقة متطورة وها أشنو وقع ليه

رئيس دولة يتنحى من منصبه بعد عشر سنوات من حكمه | دولي

رئيس دولة يتنحى من منصبه بعد عشر سنوات من حكمه

تبدال السوايع راحة..

روسيا ترد بقوة على الدول التي تتجه لإلغاء مشاركتها في مونديال 2018

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 00:22 روسيا ترد بقوة على الدول التي تتجه لإلغاء مشاركتها في مونديال 2018 | سبور
روسيا ترد بقوة على الدول التي تتجه لإلغاء مشاركتها في مونديال 2018
قالت ماريا زاخاروفا الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسي لبعض الدول الغربية من الحملة التي تشنها ضد روسيا ،هو عرقلة تنظيم نهائيات كأس العالم في كرة القدم

'' شوف سبور''

قالت ماريا زاخاروفا الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسي لبعض الدول الغربية من الحملة التي تشنها ضد روسيا ،هو عرقلة تنظيم نهائيات كأس العالم في كرة القدم ''روسيا 2018'' .

وأوضحت زاخاروفا، أن الهدف الرئيسي لهذه الدول الغربية يتجلى فقط في عرقلة كأس العالم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حلمهم يبقى بعيد المنال.

وتابعت قائلة :'' لدي انطباع بالفعل، بأن بعض الدول الأوروبية تعمل على عرقلة تنظيم نهائيات كأس العالم في روسيا، بكل الوسائل والطرق وأن كل الاهتمام في روسيا الآن منصب على تنظيم هذا العرس الكروي العالمي على أحسن وجه''.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، غير أن موسكو تنفي بشكل قاطع أي ضلوع لها في هذا الحادث .

وتدرس ست دول عدم مشاركة مسؤوليها في افتتاح أوخلال نهائيات كأس العالم أو مقاطعة البطولة وذلك على خلفية هذه القضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العالم 2018

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صورة : طفل إنجليزى يقلد محمد صلاح | سبور

صورة : طفل إنجليزى يقلد محمد صلاح

فرسان البوغاز يواصل تصدره للبطولة الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك آسفي | سبور

''فرسان البوغاز'' يواصل تصدره للبطولة الاحترافية بعد فوزه على أولمبيك آسفي

رونالدو عيق على حكيمي وبغا يخرج ليه على مسارو الكروي | سبور

رونالدو عيق على حكيمي وبغا يخرج ليه على مسارو الكروي

غاريدو.. قدمنا واحدة من أسوء مباريات البطولة أمام الفتح واتحمل مسؤولية الهزيمة | سبور

غاريدو.. قدمنا واحدة من أسوء مباريات البطولة أمام الفتح واتحمل مسؤولية الهزيمة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بلماعشي لشوف تيفي..فوزنا على الرجاء كان مستحق | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

بلماعشي لشوف تيفي..فوزنا على الرجاء كان مستحق

بالفيديو..تصريح مثير لأكبر المشاركين في نصف الماراطون ببركان | خارج البلاطو

بالفيديو..تصريح مثير لأكبر المشاركين في نصف الماراطون ببركان

طـــريف و بالفيديو..مشجع حر للمنتخب المغربي من الصحراء..هاكيفاش غادي يتأهلو الأسود ويربحو إيران و اسبانيا و الصحراء مغربية و غادي تبقا دايما مغربية | خارج البلاطو

طـــريف و بالفيديو..مشجع حر للمنتخب المغربي من الصحراء..هاكيفاش غادي يتأهلو الأسود ويربحو إيران و اسبانيا و الصحراء مغربية و غادي تبقا دايما مغربية

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها | حالة خاصة

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها

﻿

آخر المستجدات

خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من حرب بسبب البوليساريو | بوليتيك
منذ 56 دقيقة

خطيـــر: الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يُحذر رئيس محلس الأمن من ''حرب'' بسبب البوليساريو

مثير وبالصورة.. بعد الكوبل صهيب وخديجة ..كوبل آخر صغير السن يعلن زواجه أمام صدمة رواد مواقع التواصل | مجتمع

مثير وبالصورة.. بعد الكوبل صهيب وخديجة ..كوبل آخر صغير السن يعلن زواجه أمام صدمة رواد مواقع التواصل

هادشي فات القياس.. ملكة ملكات جمال المغرب تتعرض للتحرش من أشخاص طلبوا منها صورا لها بلباس البحر مقابل الملايين وهذ هي التفاصيل | مجتمع

هادشي فات القياس.. ملكة ملكات جمال المغرب تتعرض للتحرش من أشخاص طلبوا منها صورا لها بلباس البحر

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش | ثقافة و فنون

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.