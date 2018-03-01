 عاجل..على طريقة أفلام الأكشن..مهاجر من جنوب افريقيا تعرض للسرقة بطريقة متطورة وها أشنو وقع ليه فكازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش | ثقافة و فنون

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش

بالصورة..اختفاء طفلة في ظروف غامضة ضواحي القنيطرة بعدما جاوها ثلاث رسائل في التليفون | مجتمع

بالصورة..اختفاء طفلة في ظروف غامضة ضواحي القنيطرة بعدما جاوها ثلاث رسائل في التليفون

هــــادشي بــزاف.. زعيم كوريا الشمالية يحضر لزلزال نـووي...وهذه التفاصيل | دولي

هــــادشي بــزاف.. زعيم كوريا الشمالية يحضر لزلزال نـووي...وهذه التفاصيل

رائع وبالفيديو.. عمل بطولي لشاب مغربي أنقذ قطة من الغرق وها كيفاش | مجتمع

رائع وبالفيديو.. عمل بطولي لشاب مغربي أنقذ قطة من الغرق وها كيفاش

عاجل..على طريقة أفلام الأكشن..مهاجر من جنوب افريقيا تعرض للسرقة بطريقة متطورة وها أشنو وقع ليه فكازا | حوادث و حقوق

عاجل..على طريقة أفلام الأكشن..مهاجر من جنوب افريقيا تعرض للسرقة بطريقة متطورة وها أشنو وقع ليه

رئيس دولة يتنحى من منصبه بعد عشر سنوات من حكمه | دولي

رئيس دولة يتنحى من منصبه بعد عشر سنوات من حكمه

غريب..بعد سلسلة الاعتداءات من طرف السلطات الإسبانية.. سلطات سبتة المحتلة تمنع العيالات من حمل السلع على ظهورهن | مجتمع

غريب..بعد سلسلة الاعتداءات من طرف السلطات الإسبانية.. سلطات سبتة المحتلة تمنع ''العيالات'' من حمل

في تصعيد بتبادل الإهانات بينهما.. أردوغان يصف نتنياهو بالإرهابي | دولي

في تصعيد بتبادل الإهانات بينهما.. ''أردوغان'' يصف نتنياهو ''بالإرهابي''

خطير.. عصابة تتزعمها فتاتان تعترض سبيل زبناء الحانات وكتسرقهم بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. عصابة تتزعمها فتاتان تعترض سبيل زبناء الحانات وكتسرقهم بالبيضاء

تبدال السوايع راحة..

عاجل..على طريقة أفلام الأكشن..مهاجر من جنوب افريقيا تعرض للسرقة بطريقة متطورة وها أشنو وقع ليه فكازا

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 23:11 عاجل..على طريقة أفلام الأكشن..مهاجر من جنوب افريقيا تعرض للسرقة بطريقة متطورة وها أشنو وقع ليه فكازا | حوادث و حقوق
عاجل..على طريقة أفلام الأكشن..مهاجر من جنوب افريقيا تعرض للسرقة بطريقة متطورة وها أشنو وقع ليه فكازا
تعرض مهاجر من حنوب افريقيا في الثلاثينات من العمر للسرقة بطريقة خطيرة ومتطورة، حسب ما علمته ''شوف تيفي'' من مصدرها قبل قليل بمدينة الدارالبيضاء.

شوف تيفي

تعرض مهاجر من حنوب افريقيا في الثلاثينات من العمر للسرقة بطريقة خطيرة ومتطورة، حسب ما علمته ''شوف تيفي'' من مصدرها قبل قليل بمدينة الدارالبيضاء.

وكان المواطن الضحية المذكور مارا من شارع كلميمة القريب من شارع مولاي يوسف، وكان يتحدث بهاتفه، وتفاجأ بشاب خطف له هاتفه من أذنه وصعد إلى سيارة كانت في انتظاره، لكن الضحية ألحق به وأمسك بالباب الأمامي للسيارة، وبقي مجرورا مسافة 200 متر تقريبا، ما تسبب له في مجموعة من الكدمات الخطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى مولاي يوسف القريب لتلقي العلاجات، من طرف عناصر الوقاية المدنية.

ولدى علمها بالخبر تحركت العناصر الأمنية بالمنطقة، حيث تمشط في هذا الأثناء المنطقة بحثا عن السيارة المذكورة التي يشتبه أنها تحمل الشابين اللذان نفذا هذه السرقة المثيرة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سرقة ضحية مستشفى أمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير.. عصابة تتزعمها فتاتان تعترض سبيل زبناء الحانات وكتسرقهم بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير.. عصابة تتزعمها فتاتان تعترض سبيل زبناء الحانات وكتسرقهم بالبيضاء

حصري...شخص لقاوه كايبيع الويسكي بالعلالي في قلب سوق القريعة وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

حصري...شخص لقاوه كايبيع ''الويسكي'' بالعلالي في قلب سوق القريعة وها أشنو وقع ليه

بالفيديو..هاذ شي اللي بقا: الشراب كيبيعو فيه عاين باين: قرعة الويسكي بـ 15 درهم | حوادث و حقوق

بالفيديو..هاذ شي اللي بقا: الشراب كيبيعو فيه عاين باين: ''قرعة الويسكي بـ 15 درهم''

عاجل.. مصرع أربعة مهاجرين في البحر بغاو يحركو من المغرب لإسبانيا | حوادث و حقوق

عاجل.. مصرع أربعة مهاجرين في البحر بغاو يحركو من المغرب لإسبانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها | حالة خاصة
منذ 33 دقيقة

بالفيديو.. أم مكلومة تبكي بعد وفاة ابنتها الطفلة في حادثة سير خطيرة.. مهاجر فالطاليان قتل ليا بنتي و بغيت حقها

بالفيديو..تــهم ثقيلة تُلاحق المتورط الأول في فيديو واش معندكش ختك | شوف الصحافة

بالفيديو..تــهم ثقيلة تُلاحق المتورط الأول في فيديو ''واش معندكش ختك''

واحد الرجاوي كيقول هاذ السيد غلب الدولة كاملة حيدوها من فضلكم | خارج البلاطو

واحد الرجاوي كيقول هاذ السيد غلب الدولة كاملة حيدوها من فضلكم

خبر اليوم.. بهذه الطريقة رد المغرب على خصوم الوحدة الترابية للمملكة من قلب البرلمان | خبر اليوم

خبر اليوم.. بهذه الطريقة رد المغرب على خصوم الوحدة الترابية للمملكة من قلب البرلمان

﻿

آخر المستجدات

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

نايضة.. النجمة أحلام كفرات على التوانسة ومشات للقضاء ديريكت وها علاش

بالصورة..اختفاء طفلة في ظروف غامضة ضواحي القنيطرة بعدما جاوها ثلاث رسائل في التليفون | مجتمع

بالصورة..اختفاء طفلة في ظروف غامضة ضواحي القنيطرة بعدما جاوها ثلاث رسائل في التليفون

هــــادشي بــزاف.. زعيم كوريا الشمالية يحضر لزلزال نـووي...وهذه التفاصيل | دولي

هــــادشي بــزاف.. زعيم كوريا الشمالية يحضر لزلزال نـووي...وهذه التفاصيل

رائع وبالفيديو.. عمل بطولي لشاب مغربي أنقذ قطة من الغرق وها كيفاش | مجتمع

رائع وبالفيديو.. عمل بطولي لشاب مغربي أنقذ قطة من الغرق وها كيفاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.