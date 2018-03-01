عاجل..على طريقة أفلام الأكشن..مهاجر من جنوب افريقيا تعرض للسرقة بطريقة متطورة وها أشنو وقع ليه فكازا ﻿

تعرض مهاجر من حنوب افريقيا في الثلاثينات من العمر للسرقة بطريقة خطيرة ومتطورة، حسب ما علمته ''شوف تيفي'' من مصدرها قبل قليل بمدينة الدارالبيضاء.

شوف تيفي

تعرض مهاجر من حنوب افريقيا في الثلاثينات من العمر للسرقة بطريقة خطيرة ومتطورة، حسب ما علمته ''شوف تيفي'' من مصدرها قبل قليل بمدينة الدارالبيضاء.

وكان المواطن الضحية المذكور مارا من شارع كلميمة القريب من شارع مولاي يوسف، وكان يتحدث بهاتفه، وتفاجأ بشاب خطف له هاتفه من أذنه وصعد إلى سيارة كانت في انتظاره، لكن الضحية ألحق به وأمسك بالباب الأمامي للسيارة، وبقي مجرورا مسافة 200 متر تقريبا، ما تسبب له في مجموعة من الكدمات الخطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى مولاي يوسف القريب لتلقي العلاجات، من طرف عناصر الوقاية المدنية.

ولدى علمها بالخبر تحركت العناصر الأمنية بالمنطقة، حيث تمشط في هذا الأثناء المنطقة بحثا عن السيارة المذكورة التي يشتبه أنها تحمل الشابين اللذان نفذا هذه السرقة المثيرة.