غريب..بعد سلسلة الاعتداءات من طرف السلطات الإسبانية.. سلطات سبتة المحتلة تمنع ''العيالات'' من حمل السلع على ظهورهن ﻿

قررت سلطات سبتة المحتلة منع ممتهني التهريب المعيشي من حمل سلعهم على ظهورهم والعبور بها نحو الجانب المغربي كما كان معمولا به في السابق، ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك من أجل محو الصور القاتمة التي

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قررت سلطات سبتة المحتلة منع ممتهني التهريب المعيشي من حمل سلعهم على ظهورهم والعبور بها نحو الجانب المغربي كما كان معمولا به في السابق، ابتداء من يوم غد الاثنين، وذلك من أجل محو الصور القاتمة التي تروجها وسائل الإعلام والتي تظهر العاملين بالمعبر على شكل دواب مهمتهم حمل السلع الثقيلة على ظهورهم.

وكشفت مصادر محلية أنه سيتم إجبار ممتهني التهريب المعيشي على استخدام عربات صغيرة لجر السلع مثل التي تستعمل في التسوق في المتاجر الكبرى.

وأضافت المصادر ذاتها على أنه سيمنع أي ممتهن لا يتوفر على عربة من طرف حراس الأمن الخاص المتواجدين بمنطقة تاراخال.