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في تصعيد بتبادل الإهانات بينهما.. ''أردوغان'' يصف نتنياهو ''بالإرهابي''

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 21:55 في تصعيد بتبادل الإهانات بينهما.. أردوغان يصف نتنياهو بالإرهابي | دولي
في تصعيد بتبادل الإهانات بينهما.. ''أردوغان'' يصف نتنياهو ''بالإرهابي''
في سابقة من نوعها نعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أول أبريل ''بالإرهابي'' في تصعيد لتبادل الإهانات بينهما بعد انتقاد أردوغان لرد الجيش

''شـوف تيفي''

في سابقة من نوعها نعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أول أبريل ''بالإرهابي'' في تصعيد لتبادل الإهانات بينهما بعد انتقاد أردوغان لرد الجيش الإسرائيلي الدامي على مظاهرة على الحدود مع غزة.

ودافعت إسرائيل عن نفسها بعد مقتل 15 فلسطينيا يوم الجمعة 30 مارس ، برصاص القوات الإسرائيلية وقال نتنياهو على تويتر إن الجيش الإسرائيلي ''لن يتلقى دروسا من هؤلاء الذين دأبوا على قصف المجتمعات المدنية بعشوائية على مدى سنوات'' في إشارة لتركيا.

وقال أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم أضنة بجنوب تركيا ''أنتم غزاة ووجودكم على تلك الأراضي حتى الآن بوصفكم محتلين، وفي الوقت ذاته أنت إرهابي''.

 

‫شوف تيفي

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