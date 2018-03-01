 فضيحة وبالفيديو.. على طريقة فيديو ''واش معندكش ختك'': فنانة راي هجمات على فنانة أخرى وصورتها وبغات تحيد ليها السروال ﻿
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فضيحة وبالفيديو.. على طريقة فيديو ''واش معندكش ختك'': فنانة راي هجمات على فنانة أخرى وصورتها وبغات تحيد ليها السروال

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 20:15 فضيحة وبالفيديو.. على طريقة فيديو واش معندكش ختك: فنانة راي هجمات على فنانة أخرى وصورتها وبغات تحيد ليها السروال | منوعات
فضيحة وبالفيديو.. على طريقة فيديو ''واش معندكش ختك'': فنانة راي هجمات على فنانة أخرى وصورتها وبغات تحيد ليها السروال
تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على موقع ''يوتيوب'' لفنانتين جزائريتين، تحت عنوان ''الشابة سهام الجابونية رفقة عصابتها تتهجم على الشابة عبير وتريد نزع ملابسها وتصويرها''، وذلك

''شوف تيفي''

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على موقع ''يوتيوب'' لفنانتين جزائريتين، تحت عنوان ''الشابة سهام الجابونية رفقة عصابتها تتهجم على الشابة عبير وتريد نزع ملابسها وتصويرها''، وذلك حسب ما كشفت عنه مجلة ''لها'' المختصة في أخبار الفنانين، أمس السبت.

وأوضحت المجلة المذكورة أن الفيديو أثار سخط المستخدمين، بخاصة الجزائريين، وأكدت التعليقات أن السلوك الظاهر في الفيديو لا يمت لتقاليد البلد العريق بصلة.

وأشارت المجلة إلى أن ''سهام الجابونية''، بدت في الفيديو عنيفة جداً، وعنفت ''الشابة عبير'' بالصفعات والشتائم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجزائر الفيديو الشابة الجابونية

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