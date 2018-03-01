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غاريدو.. قدمنا واحدة من أسوء مباريات البطولة أمام الفتح واتحمل مسؤولية الهزيمة

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 19:39 غاريدو.. قدمنا واحدة من أسوء مباريات البطولة أمام الفتح واتحمل مسؤولية الهزيمة | سبور
غاريدو.. قدمنا واحدة من أسوء مباريات البطولة أمام الفتح واتحمل مسؤولية الهزيمة
قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن فريق الفتح الرباطي قدم درسا كبيرا للاعبين على المستوى التقني والتكتيكي بعد تلقيه لهزيمة قاسية برسم الجولة 23 من منافسات البطولة

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قال خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن فريق الفتح الرباطي قدم درسا كبيرا للاعبين على المستوى التقني والتكتيكي بعد تلقيه لهزيمة قاسية برسم الجولة 23 من منافسات البطولة الاحترافية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وأفاد غاريدو خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، أن فريقه قدم واحدة من أسوء مباريات البطولة الإحترافية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأمور المتداخلة فيما بينها تسببت في تدني مستوى وأداء اللاعبين إلا أنه يتحمل كامل المسؤولية.

وتابع قائلا :" الفريق يعاني.. يعاني من العياء من الغيابات.. لن أعاتب اللاعبين فقدنا الأسلوب والنهج الذي سيقودنا لتحقيق نتيجة جيدة أمام الفتح".

 

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