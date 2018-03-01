الركراكي : ملي ربحت الرجاء أمام جمهورها نقدر نقول راني لاعب على البطولة هاذ الموسم ﻿

قال وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، إن تحقيق الفوز على فريق الرجاء البيضاوي برسم الجولة 23 من منافسات البطولة الاحترافية بمركب محمد الخامس وأمام جمهوره، أكدت له أن بإمكان فريقه

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قال وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، إن تحقيق الفوز على فريق الرجاء البيضاوي برسم الجولة 23 من منافسات البطولة الاحترافية بمركب محمد الخامس وأمام جمهوره، أكدت له أن بإمكان فريقه اللعب على اللقب هذا الموسم.

وأفاد الركراكي، أن البطولة الاحترافية لهذا الموسم كانت ضعيفة جدا مقارنة مع باقي السنوات الماضية، موضحا أن المنافسة تفتقد لفريق يحمل مواصفات صاحب اللقب و لولا إلتزامه بخوض مباريات البطولة الافريقية لاستطلاع بسهولة احتلال المراتب الأولى.

وتابع قائلا :" في الصراحة كان عليا نجري على اللاعبين القدام شحال هاذي بهاذ دابا الشبان ماخسرناش 5 المباريات".

وأضاف ": ملي ربحت الرجاء أمام جمهورها نقدر نقول داب انا لاعب على البطولة".