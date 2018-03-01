 الركراكي : ملي ربحت الرجاء أمام جمهورها نقدر نقول راني لاعب على البطولة هاذ الموسم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني ...على الجميع أن يتعبأ للدفاع عن الصحراء المغربية | بوليتيك

العثماني ...على الجميع أن يتعبأ للدفاع عن الصحراء المغربية

شاهد بالفيديو .. أداء رائع للمغربي نور الدين امرابط أمام فالنسيا | بووز

شاهد بالفيديو .. أداء رائع للمغربي نور الدين امرابط أمام فالنسيا

فضيحة وبالفيديو.. على طريقة فيديو واش معندكش ختك: فنانة راي هجمات على فنانة أخرى وصورتها وبغات تحيد ليها السروال | منوعات

فضيحة وبالفيديو.. على طريقة فيديو ''واش معندكش ختك'': فنانة راي هجمات على فنانة أخرى وصورتها وبغات

شاهد بالفيديو .. بادرة طيبة جماهير إتحاد طنجة تقوم بتكريم مدربها أمين بنهاشم | بووز

شاهد بالفيديو .. بادرة طيبة جماهير إتحاد طنجة تقوم بتكريم مدربها أمين بنهاشم

شاهد بالفيديو .. بطريقة رائعة هدف إتحاد طنجة الأول في مرمى أولمبيك آسفي من توقيع حمودان | بووز

شاهد بالفيديو .. بطريقة رائعة هدف إتحاد طنجة الأول في مرمى أولمبيك آسفي من توقيع حمودان

اعتقال زعيم حزب سياسي بالرباط والقضية فيها الاستيلاء على 3 ديال المليار | مجتمع

اعتقال زعيم حزب سياسي بالرباط والقضية فيها الاستيلاء على 3 ديال المليار

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة الرجاء والفتح الرباطي 1-2 | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة الرجاء والفتح الرباطي 1-2

حصري...شخص لقاوه كايبيع الويسكي بالعلالي في قلب سوق القريعة وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

حصري...شخص لقاوه كايبيع ''الويسكي'' بالعلالي في قلب سوق القريعة وها أشنو وقع ليه

بالفيديو..هاذ شي اللي بقا: الشراب كيبيعو فيه عاين باين: قرعة الويسكي بـ 15 درهم | حوادث و حقوق

بالفيديو..هاذ شي اللي بقا: الشراب كيبيعو فيه عاين باين: ''قرعة الويسكي بـ 15 درهم''

تبدال السوايع راحة..

الركراكي : ملي ربحت الرجاء أمام جمهورها نقدر نقول راني لاعب على البطولة هاذ الموسم

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 19:35 الركراكي : ملي ربحت الرجاء أمام جمهورها نقدر نقول راني لاعب على البطولة هاذ الموسم | سبور
الركراكي : ملي ربحت الرجاء أمام جمهورها نقدر نقول راني لاعب على البطولة هاذ الموسم
قال وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، إن تحقيق الفوز على فريق الرجاء البيضاوي برسم الجولة 23 من منافسات البطولة الاحترافية بمركب محمد الخامس وأمام جمهوره، أكدت له أن بإمكان فريقه

شوف سبور

قال وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، إن تحقيق الفوز على فريق الرجاء البيضاوي برسم الجولة 23 من منافسات البطولة الاحترافية بمركب محمد الخامس وأمام جمهوره، أكدت له أن بإمكان فريقه اللعب على اللقب هذا الموسم.

وأفاد الركراكي، أن البطولة الاحترافية لهذا الموسم كانت ضعيفة جدا مقارنة مع باقي السنوات الماضية، موضحا أن المنافسة تفتقد لفريق يحمل مواصفات صاحب اللقب و لولا إلتزامه بخوض مباريات البطولة الافريقية لاستطلاع بسهولة احتلال المراتب الأولى.

وتابع قائلا :" في الصراحة كان عليا نجري على اللاعبين القدام شحال هاذي بهاذ دابا الشبان ماخسرناش 5 المباريات".

وأضاف ": ملي ربحت الرجاء أمام جمهورها نقدر نقول داب انا لاعب على البطولة".

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء الفتح الرباطي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غاريدو.. قدمنا واحدة من أسوء مباريات البطولة أمام الفتح واتحمل مسؤولية الهزيمة | سبور

غاريدو.. قدمنا واحدة من أسوء مباريات البطولة أمام الفتح واتحمل مسؤولية الهزيمة

فضيحة وبالصور.. مركب الأمل اللي حتاضن بطولات عالمية تحول إلى خربة | سبور

فضيحة وبالصور.. مركب الأمل اللي حتاضن بطولات عالمية تحول إلى ''خربة''

بالصور ... لاعب مغربي يدخل في غيبوبة بعد اصطدامه بأحد زملائه و نجوم الكرة يتضامنون معه | سبور

بالصور ... لاعب مغربي يدخل في غيبوبة بعد اصطدامه بأحد زملائه و نجوم الكرة يتضامنون معه

أولمبيك خريبكة تؤزم وضعية سريع وادي زم في الديربي في أسفل الترتيب | سبور

أولمبيك خريبكة تؤزم وضعية سريع وادي زم في الديربي في أسفل الترتيب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شنو هي أشهر كذبة كذبتي؟ شوفو أجوبة الشارع المغربي ( قمة الغرابة والطرافة) | نسولو الناس
منذ 15 دقيقة

شنو هي أشهر كذبة كذبتي؟ شوفو أجوبة الشارع المغربي ( قمة الغرابة والطرافة)

شوفو أغرب كذبة فالمغرب | خارج البلاطو

شوفو أغرب كذبة فالمغرب

بالفيديو | نيبا يتغزل بمولات الجلابة‎ | قنوات أخرى

بالفيديو | نيبا يتغزل بمولات الجلابة‎

فضيحة ..نساء عطاوهم دواء بيريمي ديال سرطان الثدي والرحم في مارتيل | حالة خاصة

فضيحة ..نساء عطاوهم دواء بيريمي ديال سرطان الثدي والرحم في مارتيل

﻿

آخر المستجدات

العثماني ...على الجميع أن يتعبأ للدفاع عن الصحراء المغربية | بوليتيك
منذ 24 دقيقة

العثماني ...على الجميع أن يتعبأ للدفاع عن الصحراء المغربية

شاهد بالفيديو .. أداء رائع للمغربي نور الدين امرابط أمام فالنسيا | بووز

شاهد بالفيديو .. أداء رائع للمغربي نور الدين امرابط أمام فالنسيا

فضيحة وبالفيديو.. على طريقة فيديو واش معندكش ختك: فنانة راي هجمات على فنانة أخرى وصورتها وبغات تحيد ليها السروال | منوعات

فضيحة وبالفيديو.. على طريقة فيديو ''واش معندكش ختك'': فنانة راي هجمات على فنانة أخرى وصورتها وبغات

شاهد بالفيديو .. بادرة طيبة جماهير إتحاد طنجة تقوم بتكريم مدربها أمين بنهاشم | بووز

شاهد بالفيديو .. بادرة طيبة جماهير إتحاد طنجة تقوم بتكريم مدربها أمين بنهاشم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.