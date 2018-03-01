اعتقال زعيم حزب سياسي بالرباط والقضية فيها الاستيلاء على 3 ديال المليار ﻿

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بالرباط أمينا عاما لحزب سياسي على خلفية مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدة شكايات اتهمته بالاستيلاء على تعويضات مالية بأكثر من 3 مليار سنتيم .

"شوف تيفي"

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بالرباط أمينا عاما لحزب سياسي على خلفية مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدة شكايات اتهمته بالاستيلاء على تعويضات مالية بأكثر من 3 مليار سنتيم .

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد عمدت عناصر أمنية إلى توقيف الأمين العام والمحامي بهيئة الرباط، بعد تقاطر شكايات على مكتب الوكيل العام للملك تفيد بتحريفه لمسار ودائع مالية عبارة عن تعويضات صدرت لعدد من الورثة في إطار نزاع عقاري قائم في مواجهة بعض الشركات مع امتناعه من تسليمها لمستحقيها دون مبرر.

وأحيل الأمين العام للحزب الذي لا يملك أي تمثيلية في البرلمان، على الوكيل العام بعد وضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار الشروع في محاكمته.