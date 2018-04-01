فضيحة وبالصور.. مركب الأمل اللي حتاضن بطولات عالمية تحول إلى ''خربة'' ﻿

تفاجأ البيضاويون خاصة والمغاربة عامة بالحالة الكارثية التي أصبح عليها مركب الأمل للتنس بالبيضاء، حيث تحول إلى مكان مهجور، بعد أن كان لسنوات طويلة من بين أهم المركبات بالمغرب، نظرا لقيمة البطولات

''شوف تيفي''

تفاجأ البيضاويون خاصة والمغاربة عامة بالحالة الكارثية التي أصبح عليها مركب الأمل للتنس بالبيضاء، حيث تحول إلى مكان مهجور، بعد أن كان لسنوات طويلة من بين أهم المركبات بالمغرب، نظرا لقيمة البطولات التي احتضنها ومن بينها بطولة ''جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس''.

وتناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية صورا من داخل مركب الأمل الذي أصبح بين ليلة وضحاها مكانا مهجورا شبيها بالأماكن التي يختارها المخرجون لتصوير أفلام الرعب.

وعبر العديد من المغاربة النشطاء عن صدمتهم، و تخوفهم الشديد من أن يكون مصير مركب الأمل شبيها بالعديد من الملاعب التاريخية بالبيضاء والتي لحقها النسيان وتحولت فجأة ودون سابق إنذار إلى عمارات وإقامات سكنية.