تطورات قضية الصحراء المغربية تعجل بدعوة جميع أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة لاجتماع استثنائـي ﻿

قــــرر ''إلياس العماري'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة دعوة جميع أعضاء المكتب السياسي لاجتماع استثنائي يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018 على الساعة السادسة مساء بالمقر المركزي للحزب في الرباط..

"شـوف تيفي"

قــــرر "إلياس العماري" الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة دعوة جميع أعضاء المكتب السياسي لاجتماع استثنائي يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018 على الساعة السادسة مساء بالمقر المركزي للحزب في الرباط..

ويأتي هــذا الاجتماع المستعجل على إثر اللقاء الذي جمع، زوال الْيَوْم الأحد 1 أبريل 2018 بمقر رئاسة الحكومة ، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بكل من وزيري الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حسب ما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب.

هــذا وقد أجمع الأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم الأحد بالرباط، على أن المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء الاستفزازات التي تقوم بها العناصر الانفصالية خلال الآونة الأخيرة، بدعم من خصوم المغرب، يستوجب القيام بتعبئة وطنية شاملة على مختلف الجبهات.