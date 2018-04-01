بالصور ... لاعب مغربي يدخل في غيبوبة بعد اصطدامه بأحد زملائه و نجوم الكرة يتضامنون معه ﻿

تعرض ريان سيد أحمد ، لاعب الفتيان بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، يوم أمس السبت ، بعد اصطدامه مع زميله بالفريق، خلال الحصة تدريبية، مما أدخلته في غبيوبة.

"شوف سبور"

تعرض ريان سيد أحمد ، لاعب الفتيان بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، يوم أمس السبت ، بعد اصطدامه مع زميله بالفريق، خلال الحصة تدريبية، مما أدخلته في غبيوبة.

وافادت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن الحالة الصحية للاعب أكاديمية محمد السادس، باتت في حالة مستقرة الآن.

وكان ريان سيد أحمد من صانعي الإنجاز المغربي سنة 2015 بعد تحقيقهم لقب كأس دانون التي أقيمت بمراكش المغربية، رفقة الإطار الوطني الحاج عبد الرحمان السليماني بعد فوزهم على المنتخب المكسيكي في المباراة النهائية للكأس والتي عرفت حضور أسطورة كرة القدم الفرنسية ونادي ريَال مدريد زين الدين زيدان.

و أعلن عدد من لاعبي البطولة الاحترافية، تضامنهم مع ريان سيد أحمد، كالعربي الناجي لاعب نهضة بركان و عبدالرحيم الشاكير لاعب الرجاء الرياضي ؛ أيوب أملود لاعب الجيش الملكي ؛ محمد باعيو حارس الكوكب المراكشي.