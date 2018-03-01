 عــزيز أخنـوش : ''المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها ومستعدون للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالحها'' ﻿
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عــزيز أخنـوش : ''المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها ومستعدون للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالحها''

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 17:58 عــزيز أخنـوش : المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها ومستعدون للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالحها | بوليتيك
عــزيز أخنـوش : ''المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها ومستعدون للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالحها''
أجمع الأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم الأحد بالرباط، على أن المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء الاستفزازات التي تقوم بها العناصر

''شــوف تيفي''

 

أجمع الأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم الأحد بالرباط، على أن المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء الاستفزازات التي تقوم بها العناصر الانفصالية خلال الآونة الأخيرة، بدعم من خصوم المغرب، يستوجب القيام بتعبئة وطنية شاملة على مختلف الجبهات.

وفي هذا السياق، قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إن ''المملكة المغربية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقبل بالتواجد المستفز للعناصر الانفصالية في المنطقة العازلة''، لاسيما أمام حائط الدفاع وعلى أرض مغربية يشملها اتفاق عسكري، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

وأوضح عزيز أخنوش أنه، وفي حال عدم تمكن المنتظم الدولي من القيام بواجبه المتمثل في حماية هذه المنطقة، فإن ''المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها''، مؤكدا أن ''المغرب لن يقبل بالتخلي عن شبر واحد من أراضيه، مع ''الاستعداد للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالح المملكة''.

 

 

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