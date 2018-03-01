الجماهير الرجاوية توجه ميساجات قاسحة إلى رئيس الفريق سعيد حسبان من قلب مدرجات مركب محمد الخامس ﻿

وجهت الجماهير الرجاوية، انتقادات قوية لمنخرطي الفريق، اليوم الأحد، خلال مباراة الجولة 23 من منافسات البطولة الاحترافية بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء أمام فريق الفتح الرباطي.

شوف سبور

وجهت الجماهير الرجاوية، انتقادات قوية لمنخرطي الفريق، اليوم الأحد، خلال مباراة الجولة 23 من منافسات البطولة الاحترافية بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء أمام فريق الفتح الرباطي.

ورفعت الجماهير المساندة للقلعة الخضراء، شعارات حضارية معبرة عن الأزمة التي يمر منها الفريق واستيائها من قرار تأجيل الجمع العام الاستثنائي الذي كان مقررا يوم أمس السبت 31 مارس.

وكانت الشعارات التي رفعتها الجماهير بصوتها بمركب محمد الخامس قوية و توجهت مباشرة إلى رئيس الفريق سعيد حسبان