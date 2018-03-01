إنا لله وإنا إليه راجعون ... وفاة نجم من نجوم كرة القدم المغربية ﻿

توفي محجوب بؤسا، النجم السابق لفريق الاتحاد البيضاوي ''طاس'' لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض.

" شوف سبور"

توفي محجوب بؤسا، النجم السابق لفريق الاتحاد البيضاوي "طاس" لكرة القدم، اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وفارق الراحل محجوب بؤسا حياة الدنيا عن عمر يناهز 62 سنة، بعد مسار مميز مع فريقه السابق " الطاس"، وتسبب رحيله في حالة من الأسى في أوساط أبناء الحي المحمدي (درب مولاي الشريف) والمهتمين بكرة القدم الوطنية.

ويعتبر الراحل من الجيل الذي صنع المجد الكروي لفريق الاتحاد البيضاوي، حيث شكل رفقة مجموعة من اللاعبين الانطلاقة الحقيقة لكرة القدم بمدينة الدار البيضاء تحت قيادة الراحل العربي الزاولي في فترة ستينات وثمانينات القرن الماضي.





