عاجل..مغربية كتخدم في الدعارة لقاوها عريانة ومقتولة في إسبانيا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة الإسبانية، عثرت، يومه الأحد، على مغربية، جثة هامدة داخل منزل بمنطقة ''روكيطاس ديلمار دوسينتا بيندا'' بمدينة ألميريا، وهي عارية ومصابة بجرح على مستوى الرأس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة الإسبانية، عثرت، يومه الأحد، على مغربية، جثة هامدة داخل منزل بمنطقة "روكيطاس ديلمار دوسينتا بيندا" بمدينة ألميريا، وهي عارية ومصابة بجرح على مستوى الرأس.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الخاصة بهذه الواقعة، تشير إلى أن الأمر يتعلق بمغربية تنحدر من مدينة مكناس مقيمة بإسبانيا بطريقة غير شرعية ، معروفة في المنطقة المذكورة بعملها في مجال الدعارة، مشيرا إلى أن الشكوك تحوم حول تورط مهاجر من دول جنوب الصحراء الإفريقية في ارتكاب هذه الجريمة.

وأكد ذات المصدر أن الشرطة الإسبانية، أوقفت مغربية، ترتبط بعلاقة صداقة مع الضحية، مشيرا إلى أن المنطقة التي وقعت بها هذه الجريمة معرفة بالدعارة الرخيصة والاتجار بالمخدرات.