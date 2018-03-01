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السلطات الأمنية توقف العشرات من الجماهير المنتمية للرجاء

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 16:42 السلطات الأمنية توقف العشرات من الجماهير المنتمية للرجاء | سبور
السلطات الأمنية توقف العشرات من الجماهير المنتمية للرجاء
أوقفت السلطات الأمنية التابعة لولاية مدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد، العشرات من الجماهير المنتمية لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بالقرب من مركب محمد الخامس خلال المباراة المقرر إجراؤها بعد

شوف سبور

أوقفت السلطات الأمنية التابعة لولاية مدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد، العشرات من الجماهير المنتمية لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بالقرب من مركب محمد الخامس خلال المباراة المقرر إجراؤها بعد قليل أمام فريق الفتح الرباطي.

وأفاد مصدر أمني، في حديثه لشوف سبور، أن سبب توقيف بعض الجماهير يعود لعدم توفرهم على تذاكر المباراة وإصرارهم على دخول الملعب إضافة إلى أن هناك مجموعة أخرى من القاصرين لم يتجاوزوا بعد السن القانوني لولوج الملعب.

هذا ويخوض الرجاء البيضاوي مباراة مهمة أمام ضيفه الفتح الرباطي برسم الجولة 23 من منافسات البطولة الاحترافية.

 

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شوف سبور المغرب الرجاء

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