بسبب سياسات قطر.. بولتون يرفض مقابلة مع ''الجزيرة'' ﻿

رفض ‎جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد للرئيس دونالد ترامب، دعوة مكتب قناة ''الجزيرة'' القطرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مقابلة تليفزيونية معه.

''شوف تيفي''

رفض ‎جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد للرئيس دونالد ترامب، دعوة مكتب قناة ''الجزيرة'' القطرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مقابلة تليفزيونية معه.

وعلم مراسل ''العين الإخبارية'' في واشنطن من مصادر خاصة، أن أسباب الرفض جاءت نتيجة عدم وضوح موقف قطر السياسي مؤخراً، إضافة إلى متابعة الملفات المهمة المتعلقة بمنصبه الجديد.

وجديــر بالذكر أن جون بولتون معارض شرس لإيران وسياستها في الشرق الأوسط، فضلاً عن الجماعات الإرهابية في سوريا، وكذلك حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.