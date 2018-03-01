 رئيسا مجلسي النواب والمستشارين: الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من النجاحات التي يحققها المغرب على المستويين الدبلوماسي والتنموي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..مغربية كتخدم في الدعارة لقاوها عريانة ومقتولة في إسبانيا | حوادث و حقوق

عاجل..مغربية كتخدم في الدعارة لقاوها عريانة ومقتولة في إسبانيا

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي 3-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي 3-1

عاجل.. انتحار شاب بخنيفرة بسم الفئران | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شاب بخنيفرة بسم الفئران

البرلمانيون يجتمعون على كلمة سواء : المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستفزازات المتوالية لخصوم الوحدة الترابية على المنطقة العازلة | بوليتيك

البرلمانيون يجتمعون على كلمة سواء : المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستفزازات المتوالية لخصوم

بسبب سياسات قطر.. بولتون يرفض مقابلة مع الجزيرة | دولي

بسبب سياسات قطر.. بولتون يرفض مقابلة مع ''الجزيرة''

رئيسا مجلسي النواب والمستشارين: الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من النجاحات التي يحققها المغرب على المستويين الدبلوماسي والتنموي | بوليتيك

رئيسا مجلسي النواب والمستشارين: الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن

موريتانيا تعتقل منتمين لجبهة البوليساريو | دولي

موريتانيا تعتقل منتمين لجبهة البوليساريو

الوزير بوريطة: المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزء من التراب الوطني | بوليتيك

الوزير بوريطة: المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر

فضيحة تهز المغاربة..فتاة بلا حشمة بلا حيا صورات فيديو كتمارس الجنس مع صاحبها والفيديو نتاشر في واتساب | حوادث و حقوق

فضيحة تهز المغاربة..فتاة بلا حشمة بلا حيا صورات فيديو كتمارس الجنس مع صاحبها والفيديو نتاشر في

تبدال السوايع راحة..

رئيسا مجلسي النواب والمستشارين: الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من النجاحات التي يحققها المغرب على المستويين الدبلوماسي والتنموي

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 15:56 رئيسا مجلسي النواب والمستشارين: الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من النجاحات التي يحققها المغرب على المستويين الدبلوماسي والتنموي | بوليتيك
رئيسا مجلسي النواب والمستشارين: الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من النجاحات التي يحققها المغرب على المستويين الدبلوماسي والتنموي
أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، الحبيب المالكي وحكيم بنشماش اليوم الأحد، أن الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من النجاحات التي يحققها المغرب سواء على

''شوف تيفي''

 

أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، الحبيب المالكي وحكيم بنشماش اليوم الأحد، أن الاستفزازات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية ما هي إلا تعبير عن انزعاجهم من النجاحات التي يحققها المغرب سواء على المستوى الدبلوماسي أو التنموي، معبرين عن الأسف من كون الأمم المتحدة لم تستوعب خطورة الأوضاع الجديدة بالمناطق الحدودية، وخاصة بالمناطق العازلة.

وشدد كل من المالكي وبنشماش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي خصص لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية، على أن المغرب بكافة مكوناته مجند وراء الملك من أجل مواجهة هذه التحركات وعلى جميع الأصعدة.

وفي هذا الصدد، أكد المالكي أنه مرة أخرى تأكد أن خصوم الوحدة الترابية فشلوا على المستوى الدبلوماسي، خاصة بعد مجموعة من التراجعات على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية وأوربا، وأيضا على مستوى عدد من البلدان الأسيوية، مسجلا أن هؤلاء الخصوم ''غيروا خطتهم وجعلوا من احتلال الأرض بكيفية تدريجية جوابا لفشلهم على المستوى الدبلوماسي''.

وعبر رئيس مجلس النواب عن الأسف من كون الأمم المتحدة لا تدرك خطورة الأوضاع الجديدة بالمناطق الحدودية، وخاصة بالمناطق العازلة طبقا لمجموعة من الاتفاقيات مع منظومة الأمم المتحدة، وأكد في هذا السياق، أن المغرب سوف لن يبقى مكتوف الأيدي لأنه كما أكد الملك في عدة مناسبات فإن ''قضية الوحدة الترابية هي قضية وجودية وليست فقط حدودية''، مبرزا أن المملكة ستقاوم هذا الهجوم اللامبرر على الشرعية الدولية وعلى كل الاتفاقيات الدولية مهما كلفه ذلك من ثمن.

من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين على استعداد المغرب الدائم لمواجهة هذه التحركات الاستفزازية التي قدم بشأن خلفياتها وخطورتها وزيرا الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي معلومات كافية.

وأضاف أن ''الجميع الآن يدرك أن الجزائر وصنيعتها البوليساريو منزعجتان من النجاحات التي حققها المغرب بقيادة الملك محمد السادس على مستوى إفريقيا على وجه الخصوص''، مسجلا أن ''تحركات البوليساريو في الآونة الأخيرة من أجل تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي للمنطقة فيه تحد سافر لوقف إطلاق النار''.

وشدد بنشماش على أن المغرب، الذي يعبر عن جاهزيته الجماعية من أجل مواجهة هذه التحركات، ''لن يقبل مهما كانت الظروف بسياسة لي الذراع''.

وأضاف أن الخلاصة القوية التي يمكن اسخلاصها من هذا الاجتماع الهام والاستثنائي ليس التأكيد مرة أخرى على صرامة الجبهة الداخلية، بل التأكيد على التحرك الميداني لكل المؤسسات، كل في مجال اختصاصها وعلى واجهتها، مبرزا أنه تم الاتفاق على مستوى البرلمان على عقد اجتماع عاجل خلال اليومين المقبلين من أجل التنسيق في ما يتعلق بالتحرك على الواجهة الدبلوماسية.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الصحراء البرلمان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البرلمانيون يجتمعون على كلمة سواء : المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستفزازات المتوالية لخصوم الوحدة الترابية على المنطقة العازلة | بوليتيك

البرلمانيون يجتمعون على كلمة سواء : المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستفزازات المتوالية لخصوم الوحدة الترابية على المنطقة العازلة

الوزير بوريطة: المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزء من التراب الوطني | بوليتيك

الوزير بوريطة: المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزء من التراب الوطني

بالفيـديو .. برلماني عن حزب البـام : طلعتان بسلاح الجو قادرتان وكافيتان لإنهاء استفزازت البوليساريو بالصحراء | بوليتيك

بالفيـديو .. برلماني عن حزب البـام : طلعتان بسلاح الجو قادرتان وكافيتان لإنهاء استفزازت البوليساريو بالصحراء

الوزير محمد يتيم :الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي والاستقرار السياسي مرهون بالاستقرار الاجتماعي | بوليتيك

الوزير محمد يتيم :الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي والاستقرار السياسي مرهون بالاستقرار الاجتماعي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة ..نساء عطاوهم دواء بيريمي ديال سرطان الثدي والرحم في مارتيل | حالة خاصة
منذ 1 دقيقة

فضيحة ..نساء عطاوهم دواء بيريمي ديال سرطان الثدي والرحم في مارتيل

برلمانية مغربية...مايقع في الصحراء من استفزازات للبوليساريو تصعيد خطير | خارج البلاطو

برلمانية مغربية...مايقع في الصحراء من استفزازات للبوليساريو تصعيد خطير

بالفيديو .. قيادية بالشبيبة التجمعية : أنا بغيت مجتمع يعترف بدور المرأة وبعيد عن الحكرة والإقصاء.. وخاصنا نعتارفوا أننا نعيش أزمة قيم في مجتمعنا اليوم ... | خارج البلاطو

بالفيديو .. قيادية بالشبيبة التجمعية : أنا بغيت مجتمع يعترف بدور المرأة وبعيد عن الحكرة والإقصاء.. وخاصنا نعتارفوا أننا نعيش أزمة قيم في مجتمعنا اليوم ...

بيضاوة كيعانيو بسبب الأشغال في كورنيش عين الذياب | روبورتاج

بيضاوة كيعانيو بسبب الأشغال في كورنيش عين الذياب

﻿

آخر المستجدات

عاجل..مغربية كتخدم في الدعارة لقاوها عريانة ومقتولة في إسبانيا | حوادث و حقوق
منذ 25 دقيقة

عاجل..مغربية كتخدم في الدعارة لقاوها عريانة ومقتولة في إسبانيا

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي 3-1 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي 3-1

عاجل.. انتحار شاب بخنيفرة بسم الفئران | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار شاب بخنيفرة بسم الفئران

البرلمانيون يجتمعون على كلمة سواء : المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستفزازات المتوالية لخصوم الوحدة الترابية على المنطقة العازلة | بوليتيك

البرلمانيون يجتمعون على كلمة سواء : المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستفزازات المتوالية لخصوم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.