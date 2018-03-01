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هدف الكعبي أمام أوزبكستان يجدد رغبة فريق عريق في الفوز بعقده

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 15:53 هدف الكعبي أمام أوزبكستان يجدد رغبة فريق عريق في الفوز بعقده | سبور
هدف الكعبي أمام أوزبكستان يجدد رغبة فريق عريق في الفوز بعقده
كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة فريق الأهلي المصري، جددت رغبتها في الفوز بعقد أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان، مشيرا إلى أن مسؤولي الفريق المصري، يفاوضون ممثل الجهة الشرقية لاستقطاب اللاعب خلال

" شوف سبور"

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة فريق الأهلي المصري، جددت رغبتها في الفوز بعقد أيوب الكعبي مهاجم فريق نهضة بركان، مشيرا إلى أن مسؤولي الفريق المصري، يفاوضون ممثل الجهة الشرقية لاستقطاب اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن إيهاب جلال، مدرب فريق الأهلي المصري، معجب جدا بمؤهلات الكعبي خاصة بعد المباراة الأخيرة رفقة المنتخب المغربي أمام منتخب أوزبكستان برسم الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2018 والتي عرفت تسجيل أول هدف له مع الكبار.

وحسب ذات المصادر، فإن الفريق المصري يتجه نحو إرسال مندوب من النادى إلى المغرب للتفاوض بشكل رسمي مع اللاعب وناديه وحسم الصفقة.

وشارك أيوب الكعبي في 16 مباراة مع فريقه بالموسم الحالي في البطولة الاحترافية المغربية، استطاع خلالها إحراز 6 أهداف وصناعة هدف وحيد، بمعدل دقائق بلغ 1246 دقيقة.

 

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شوف سبور المغرب أيوب الكعبي الأهلي المصري

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