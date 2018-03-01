خاص.. الجامعة تتبرأ من تصرفات حسبان ولقجع غاضب من تأجيل الجمع العام لفريق الرجاء ﻿

تبرأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من القرارات الأخيرة التي أعلن عنها سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والمتعلقة بتفاصيل تأجيل الجمع العام الاستثنائي الذي كان مقررا يوم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تبرأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من القرارات الأخيرة التي أعلن عنها سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، والمتعلقة بتفاصيل تأجيل الجمع العام الاستثنائي الذي كان مقررا يوم أمس السبت 31 مارس.

وكشف مصدر قريب من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الأخير غاضب جدا من تصرفات حسبان، خاصة وأنه تدخل شخصيا لإنهاء الخلاف القائم بينه وبين باقي المنخرطين وذلك بتكوين لجنة ثلاتية مكونة من محمد جودار، وحمزة حجوي، وعبد الحق ماندوزا.

وحسب ذات المصدر، فإن مصير فريق الرجاء البيضاوي يبقى بين أيدي المنخرطين، مؤكدا على ضرورة اتباع المساطر القانونية لإجراء جمعهم العام العادي وانتخاب رئيس جديد أو تكوين لجنة مؤقتة.