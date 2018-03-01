 فضيحة تهز المغاربة..فتاة بلا حشمة بلا حيا صورات فيديو كتمارس الجنس مع صاحبها والفيديو نتاشر في ''واتساب'' ﻿
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فضيحة تهز المغاربة..فتاة بلا حشمة بلا حيا صورات فيديو كتمارس الجنس مع صاحبها والفيديو نتاشر في ''واتساب''

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 14:32 فضيحة تهز المغاربة..فتاة بلا حشمة بلا حيا صورات فيديو كتمارس الجنس مع صاحبها والفيديو نتاشر في واتساب | حوادث و حقوق
فضيحة تهز المغاربة..فتاة بلا حشمة بلا حيا صورات فيديو كتمارس الجنس مع صاحبها والفيديو نتاشر في ''واتساب''
تفاجأ النشطاء المغاربة بموقع التواصل الاجتماعي، بنشر مجموعة ''فيسبوكية'' مغربية، لمقطع فيديو جد صادم، يظهر فتاة تضع النقاب وهي تمارس الجنس مع شاب.

''شوف تيفي''

تفاجأ النشطاء المغاربة بموقع التواصل الاجتماعي، بنشر مجموعة ''فيسبوكية'' مغربية، لمقطع فيديو جد صادم، يظهر فتاة تضع النقاب وهي تمارس الجنس مع شاب.

وقامت هذه الفتاة كما يظهر الفيديو الذي نتحفظ على نشره بوضع عدسة هاتفها النقال أمامها وهي تمارس الجنس مع عشيقها الذي كان يعلم بتصوير الفيديو الذي ظهر به في وضعيات جنسية صادمة.

وطالب العديد من النشطاء بعد تداول الفيديو بإزالة هذه المجموعة الفيسبوكية التي تنشر صور وفيديوهات جنسية لفتيات مغربيات تذكرهن بالاسم وأيضا تضع الأحياء والمدن التي ينحدرن منها، ما يجعلهن عرضة للتشهير والفضح.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كتمارس الجنس مغربيات النقاب

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