 بالفيـديو .. برلماني عن حزب البـام : طلعتان بسلاح الجو قادرتان وكافيتان لإنهاء استفزازت البوليساريو بالصحراء ﻿
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بالفيـديو .. برلماني عن حزب البـام : طلعتان بسلاح الجو قادرتان وكافيتان لإنهاء استفزازت البوليساريو بالصحراء

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 14:18 بالفيـديو .. برلماني عن حزب البـام : طلعتان بسلاح الجو قادرتان وكافيتان لإنهاء استفزازت البوليساريو بالصحراء | بوليتيك
بالفيـديو .. برلماني عن حزب البـام : طلعتان بسلاح الجو قادرتان وكافيتان لإنهاء استفزازت البوليساريو بالصحراء
في سابقة من نوعها اقترح أحد النواب البرلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة فكرة المواجهة العسكرية لردع عناصر البوليساريو ، وذلك بعد استفزازهــا المتواصل للمغرب قرب الجدار العازل على متن سيارات

''شـوف تيفي''

في سابقة من نوعها اقترح أحد النواب البرلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة فكرة المواجهة العسكرية لردع عناصر البوليساريو ، وذلك بعد استفزازهــا المتواصل للمغرب قرب الجدار العازل على متن سيارات عسكرية مسلحة.

وأوضـح البرلماني بوعرفة لــ: شوف تيفي'' حول مستجد استفزازات البوليساريو بالصحراء، مشددا على أن المغرب قادر على ردع هذه العناصر بطلعتين لسلاح الجو وتدمير كل العتاد الهزيل الموجود هناك ووقف هذه الاستفزازات المدعومة من طرف الجزائر التي تحميها.

وجدير بالذكــر أن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، دعيا لعقد اجتماع طارئ في هذه الأثناء مع اللجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية، اليوم الأحد 1 أبريل 2018.

 

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