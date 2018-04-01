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الوزير محمد يتيم :الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي والاستقرار السياسي مرهون بالاستقرار الاجتماعي

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 13:49 الوزير محمد يتيم :الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي والاستقرار السياسي مرهون بالاستقرار الاجتماعي | بوليتيك
الوزير محمد يتيم :الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي والاستقرار السياسي مرهون بالاستقرار الاجتماعي
قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني إن الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وهدفها التوصل إلى اتفاق اجتماعي متوازن يتضمن مجموعة من المكتسبات

''شوف تيفي''

قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني إن الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وهدفها التوصل إلى اتفاق اجتماعي متوازن يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة، وأضاف الوزير خلال كلمة بمناسبة احتفالية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالذكرى 58 لتأسيسه المنظمة أمس بالرباط.

وأضــاف أن حكومة سعد الدين العثماني جادة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وحريصة على أن تقوم المركزيات النقابية لتقوم بواجبها على أكمل وجه وأن تكون قوية ومضطلعة بدورها كاملا ، معتبرا أن النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني بمثابة وساطات حقيقية إن ضعفت سيتضرر الجميع على اعتبار أن الفراغ صعب وقد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، على حد تعبيره.

الوزير محمد يتيم أشار في ذات السياق إلى أن الاستقرار السياسي مرهون بالاستقرار الاجتماعي ومن حق المناضلين النقابيين رفع مطالب وشعارات مناوئة للحكومة في نطاق من الاحترام المتبادل ومن الواجب على الحكومة أن تنصت إليهم على أساس أن للنقابيين مسؤوليات يتعين عليهم الاضطلاع بها .

وزاد المسؤول الحكومي أنه يجب على النقابات رفع الشعارات التي تطالب بتحسين الأوضاع وإقرار الحقوق، وهذا بحسبه، ''بمثابة ضرورة وجودية لكل دولة ذات مؤسسات ودولة الاستقرار''، مشيرا إلى أن المركزيات النقابية لها رسالة أساسية وينبغي لها أن تملء مساحتها كاملة ، كما ينبغي للمركزيات النقابية أن تدعم وأن تتصدر المطالَب وأن تتصدر الاحتجاجات وأن تتصدر الشعارات لأنها شعارات مؤطرة ومسؤولة''، مذكرا بوصف الملك لها بالنقابات الجادة والتي ساهمت في الآلية السياسية لإعداد الدستور عام 2011.

إلى ذلك جدد الوزير محمد يتيم التأكيد إلى أنه عند تعيينه من قبل الملك وزيرا للشغل في حكومة العثماني رأى لزاما عليه أن يقطع علاقته بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي تشرف بالانتماء إليها وقيادتها لمدة تفوق عشر سنوات بعد تحمله مسؤولية تدبير الوزارة لأنه أراد كما يقول '' أن أكون على مسافة واحدة من كل المركزيات النقابية '' وهو ما حرص عليه منذ توليه المسؤولية إلى اليوم.

وحيا الوزير قيادات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين الذين كانوا من أول من كرسوا خط التعددية النقابية وجسدوا على المستوى النقابي الإنسية والتعادلية التي بشر بها الزعيم علال الفاسي مذكرا بأواصر الصداقة والأخوة التي تربطه بعدد من قيادات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين متمنيا لأشغال الملتقى التوفيق والنجاح.

 

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