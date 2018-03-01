لجنة ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 تخصص 30 مليون سنتيم للشباب المغاربة ﻿

خصصت لجنة ترشيح ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، 30 مليون سنتيم للشباب المغاربة الراغبين في خوض تجربة تمنحهم فرصة للمساهمة إلى جانب التواصل الرسمي للجنة في الترويج للملف المغربي في العالم الرقمي.

''شوف سبور''

خصصت لجنة ترشيح ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، 30 مليون سنتيم للشباب المغاربة الراغبين في خوض تجربة تمنحهم فرصة للمساهمة إلى جانب التواصل الرسمي للجنة في الترويج للملف المغربي في العالم الرقمي.

ووضعت اللجنة منصة رقمية تحمل اسم '' صورة 2026''، من أجل الاستفادة من أفكار الشباب المغايرة من أجل الترويج لملف ''موروكو 2026'' في الفضاء الرقمي قبل التصويت على البلد المنظم في 13 يونيو المقبل، حيث سيتم تقييمها من طرف لجنة تحكيم مكونة من مهنيين وخبراء في المجال الرقمي.

وتنتهي فترة تقديم الترشيحات يوم الجمعة 06 أبريل الجاري، حيث ستقوم اللجنة التي يترأسها هشام العمراني برفقة زينب الجزولي وفاطمة الزهراء بياز و مهدي بنسليم ووليد علوي مراني وإدريس السلاوي وعدنان عديوي، باختيار 26 مشروعا.