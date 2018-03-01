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فيديو جد مؤلم..فتاة مغربية منقبة تفجرها: عمي وخوتي كانو كيمارسو عليا الجنس+تفاصيل وشهادات صادمة ستهز المغاربة

بتاريــخ : 1 أبريل 2018 / 13:25 فيديو جد مؤلم..فتاة مغربية منقبة تفجرها: عمي وخوتي كانو كيمارسو عليا الجنس+تفاصيل وشهادات صادمة ستهز المغاربة | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم..فتاة مغربية منقبة تفجرها: عمي وخوتي كانو كيمارسو عليا الجنس+تفاصيل وشهادات صادمة ستهز المغاربة
فجرت فتاة منقبة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن أكدت سقوطها ضحية لزنا المحارم، حيث قام شقيقاها وعمها بممارسة الجنس عليها خلال خلودها للنوم.

''شوف تيفي''

فجرت فتاة منقبة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن أكدت سقوطها ضحية لزنا المحارم، حيث قام شقيقاها وعمها بممارسة الجنس عليها خلال خلودها للنوم.

وأوضحت هذه الفتاة لمدونة ''أصوات مغاربية'' أن الذكور في أسرتها كانوا يقومون بتصرفات غريبة من بينها والدها الذي شاهدته يقوم بالتحرش بعمتها، مبرزة على أن شقيقيها وعمها تورطا في ممارسة الجنس عليها.

وكشفت فتاة أخرى للمدونة على أنها كانت ضحية زنا المحارم، حيث مارس عليها والدها الجنس للعديد من المرات، بينما أكدت سيدة أخرى اضطرارها للانفصال عن زوجها بعد اكتشافها ممارسة الجنس على ابنتهما التي تبلغ من العمر 9 سنوات.

وأكد حقوقيون للمدونة وجود العديد من حالات ''زنا المحارم'' بالمغرب، وهو ما جعل البعض ممن سقطن ضحية للاغتضاب على يد العم أو الأب أو الأخ، يحاولن الانتحار.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجنس مغاربية زنا المحارم منقبة

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